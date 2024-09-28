28 сентября 2024
27 сентября 2024

Из-за неисправности самолета задержали вылет рейса Сочи-Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержался вылет самолета из аэропорта Сочи
Задержался вылет самолета из аэропорта Сочи Фото:

Рейс самолета Сочи-Пермь был задержан из-за поломки авиалайнера, люди несколько часов ждали вылета. Об этом рассказали пассажиры.

«Мы должны были вылететь из Сочи в Пермь в 22:35. Пассажиров запустили в самолет, где люди провели четыре часа. Нам сообщили, что причина задержки — поломка самолета», — передает perm.aif.ru со ссылкой на пассажиров.

Соответствующая информация отражена на онлайн-табло аэропорта Сочи. Там указано, что рейс перенесен на 8:25, хотя ранее время вылета было — 23:50.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейс самолета Сочи-Пермь был задержан из-за поломки авиалайнера, люди несколько часов ждали вылета. Об этом рассказали пассажиры. «Мы должны были вылететь из Сочи в Пермь в 22:35. Пассажиров запустили в самолет, где люди провели четыре часа. Нам сообщили, что причина задержки — поломка самолета», — передает perm.aif.ru со ссылкой на пассажиров. Соответствующая информация отражена на онлайн-табло аэропорта Сочи. Там указано, что рейс перенесен на 8:25, хотя ранее время вылета было — 23:50.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...