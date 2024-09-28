Из-за неисправности самолета задержали вылет рейса Сочи-Пермь

Задержался вылет самолета из аэропорта Сочи
Рейс самолета Сочи-Пермь был задержан из-за поломки авиалайнера, люди несколько часов ждали вылета. Об этом рассказали пассажиры.
«Мы должны были вылететь из Сочи в Пермь в 22:35. Пассажиров запустили в самолет, где люди провели четыре часа. Нам сообщили, что причина задержки — поломка самолета», — передает perm.aif.ru со ссылкой на пассажиров.
Соответствующая информация отражена на онлайн-табло аэропорта Сочи. Там указано, что рейс перенесен на 8:25, хотя ранее время вылета было — 23:50.
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