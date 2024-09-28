Федеральные поставщики отбирают хлеб у тюменского бизнеса

В Тюмени продают больше 20 цехов по производству стройматериалов

Продукция местных производителей из-за объемов производства уступает в цене товарам федерального сектора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские производители строительных материалов повально выставляют свои цеха на продажу. За последний месяц на платформе Avito появилось больше 20 таких объявлений. Основная причина — низкая рентабельность производства и падающая прибыль на фоне почти полного господства федеральных производителей и поставщиков, пояснил URA.RU владелец одного из продаваемых малых предприятий.

«Как правило, небольшие цеха работают на частное строительство — так было раньше. Потом началась централизация индивидуального рынка жилья. Сначала ввели возможность брать льготную ипотеку на ИЖС, потом разрешили привлекать подрядчиков, сейчас вводят в этой сфере ЭСКРОУ. Все это развивает ИЖС, укрупняет его, переводит строительство коттеджей под крыло централизованных застройщиков. Которым дешевле и проще покупать строительные материалы крупным оптом у федеральных поставщиков», — сообщил собеседник агентства на правах анонимности.

По его словам, укрупнение и централизация ИЖС сказалась на местных малых производителях всех строительных товаров. «Тротуарная плитка, керамзитоблоки, ПВХ-панели, различные метизы — во всех этих производствах сейчас относительно неплохо себя чувствуют только относительно крупные предприятия. Малому бизнесу с каждым днем все труднее», — добавил источник URA.RU.

Еще одним фактором риска для малого бизнеса, по мнению собеседника, является активная инвестиционная политика региона — она помогает крупным компаниям из других регионов и стран налаживать производства на территории Тюменской области. В частности, завод трубной продукции, о запуске которого с китайской компанией договорились на полях TNF-2024, может сказаться на местных малых производителях.

URA.RU направило запрос о мерах поддержки малого производства строительных материалов в регионе в департамент инвестиционной политики Тюменской области. На момент публикации ответ ожидается.