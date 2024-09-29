На торгах проданы уникальные кадры после убийства Кеннеди

Видеозапись, на которой запечатлен мчащийся в больницу кортеж президента США Джона Кеннеди сразу после его убийства, была продана на аукционе в Штатах. Цена составила почти 13 миллионов рублей.
«Уникальную видеозапись, сделанную после убийства Кеннеди, продали на торгах за $138 тыс. (12,8 млн рублей)», — сообщили в CTV News. На видео запечатлен культовый розовый костюм Жаклин Кеннеди, а также агент Секретной Службы США, нависший над застреленным президентом.
Убийство Кеннеди было совершено в пятницу 22 ноября 1963 года, когда он вместе со своей женой Жаклин ехал в лимузине по Элм-стрит. Убийство было совершено преступником-одиночкой Ли Харви Освальдом.
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