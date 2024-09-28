Ноябрянка заняла в соревнованиях по пауэрлифтингу второе место среди 130 человек
Ноябрянка Ольга Казанкевич заняла второе место на Кубке России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Вместе с ней соревновались еще 130 человек из разных регионов.
«Поздравляем Казанкевич Ольгу с заслуженным вторым местом на Кубке России среди лиц с поражением ОДА. Соревнования проходили в Екатеринбурге с 23 по 29 сентября, участие в них приняли 130 спортсменов из 30 регионов нашей страны», — написано в группе «Ноябрьск спорт» VK.
Девушка представляла спортивную школу «Альтис». Ее тренером выступал Роман Бахшиев.
Ольга Казанкевич заняла второе место на Кубке России по пауэрлифтингу
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