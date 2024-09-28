28 сентября 2024
27 сентября 2024

Жительница ЯНАО заняла второе место на Кубке России по пауэрлифтингу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрянка заняла в соревнованиях по пауэрлифтингу второе место среди 130 человек
Ноябрянка заняла в соревнованиях по пауэрлифтингу второе место среди 130 человек Фото:

Ноябрянка Ольга Казанкевич заняла второе место на Кубке России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Вместе с ней соревновались еще 130 человек из разных регионов.

«Поздравляем Казанкевич Ольгу с заслуженным вторым местом на Кубке России среди лиц с поражением ОДА. Соревнования проходили в Екатеринбурге с 23 по 29 сентября, участие в них приняли 130 спортсменов из 30 регионов нашей страны», — написано в группе «Ноябрьск спорт» VK.

Девушка представляла спортивную школу «Альтис». Ее тренером выступал Роман Бахшиев.

Ольга Казанкевич заняла второе место на Кубке России по пауэрлифтингу
Ольга Казанкевич заняла второе место на Кубке России по пауэрлифтингу
Фото:

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Ноябрянка Ольга Казанкевич заняла второе место на Кубке России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Вместе с ней соревновались еще 130 человек из разных регионов. «Поздравляем Казанкевич Ольгу с заслуженным вторым местом на Кубке России среди лиц с поражением ОДА. Соревнования проходили в Екатеринбурге с 23 по 29 сентября, участие в них приняли 130 спортсменов из 30 регионов нашей страны», — написано в группе «Ноябрьск спорт» VK. Девушка представляла спортивную школу «Альтис». Ее тренером выступал Роман Бахшиев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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