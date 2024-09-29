Правительство хочет увеличить доходы бюджета России в 2025 году

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В 2025 году доходы бюджета РФ вырастут до 40 триллионов 296 миллиардов рублей, следует из документа Правительства
В 2025 году доходы бюджета РФ вырастут до 40 триллионов 296 миллиардов рублей, следует из документа Правительства Фото:

Согласно одобренному Правительством РФ проекту федерального бюджета, в 2025 доходы казны вырастут до 40 триллионов 296 миллиардов рублей, то есть на 12% по сравнению с 2024 годом. Это следует из документа о решениях кабинета министров, принятых на заседании Правительства.

«Одобрить проект федерального закона „О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“ и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в решении кабмина, опубликованном на официальном сайте Правительства РФ. Там отмечено, что доходы бюджета вырастут до 40 триллионов 296 миллиардов рублей, при этом доля нефтегазовых поступлений составит 73%. Федеральные расходы в том же 2025 году повысятся до 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей. Следовательно, дефицит составит около 0,5% ВВП.

Ранее Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на три года. В списке — повышения МРОТ и индексации пенсий работающим. На заседании Правительства РФ 24 сентября министры обсудили документ, где были обозначены основные направления бюджета.

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Согласно одобренному Правительством РФ проекту федерального бюджета, в 2025 доходы казны вырастут до 40 триллионов 296 миллиардов рублей, то есть на 12% по сравнению с 2024 годом. Это следует из документа о решениях кабинета министров, принятых на заседании Правительства. «Одобрить проект федерального закона „О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“ и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в решении кабмина, опубликованном на официальном сайте Правительства РФ. Там отмечено, что доходы бюджета вырастут до 40 триллионов 296 миллиардов рублей, при этом доля нефтегазовых поступлений составит 73%. Федеральные расходы в том же 2025 году повысятся до 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей. Следовательно, дефицит составит около 0,5% ВВП. Ранее Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на три года. В списке — повышения МРОТ и индексации пенсий работающим. На заседании Правительства РФ 24 сентября министры обсудили документ, где были обозначены основные направления бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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