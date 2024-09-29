Правительство хочет увеличить доходы бюджета России в 2025 году

Согласно одобренному Правительством РФ проекту федерального бюджета, в 2025 доходы казны вырастут до 40 триллионов 296 миллиардов рублей, то есть на 12% по сравнению с 2024 годом. Это следует из документа о решениях кабинета министров, принятых на заседании Правительства.
«Одобрить проект федерального закона „О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“ и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в решении кабмина, опубликованном на официальном сайте Правительства РФ. Там отмечено, что доходы бюджета вырастут до 40 триллионов 296 миллиардов рублей, при этом доля нефтегазовых поступлений составит 73%. Федеральные расходы в том же 2025 году повысятся до 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей. Следовательно, дефицит составит около 0,5% ВВП.
Ранее Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на три года. В списке — повышения МРОТ и индексации пенсий работающим. На заседании Правительства РФ 24 сентября министры обсудили документ, где были обозначены основные направления бюджета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.