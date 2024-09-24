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23:27
В Ростовской области ввели масочный режим из-за COVID-19
23:27
«Автомобилист» в погоне за лидерством в КХЛ выиграл третий матч подряд. Видео
23:20
Байден заявил, что обсудит с Зеленским снятие запрета на удары вглубь РФ
Правительство РФ обсудило бюджет страны на три года: куда и на что пойдут деньги
23:19
Вице-губернатор ХМАО заявила о недееспособности властей Нижневартовска
23:18
В Тюмени семейной паре инвалидов-колясочников отказали в проезде
23:09
Huawei выпустит ноутбуки без Windows
Когда у россиян вырастет зарплата после повышения МРОТ
23:08
США готовы возобновить переговоры с Россией по ДСНВ
22:57
В Екатеринбурге ищут эксперта по мемам на зарплату от 100 тысяч рублей. Скрин
22:54
ВСУ снова обстреляли Белгород, есть пострадавшие
Зеленский предположил, когда закончится конфликт на Украине: главное о СВО 24 сентября
22:43
На челябинском озере Kумкуль продается комплекс с банкетным залом. Скрин
22:42
Минобороны предложило отправлять военнослужащих на гауптвахту без решения суда
22:40
Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакову
Экономист Масленников раскрыл, как долго сохранится повышенный спрос на кредиты
22:24
Пресс-секретарь Зеленского назвал Трампа президентом США
22:21
В Перми восстановили электроснабжение в Индустриальном районе
22:09
Сын подозреваемого в покушении на Трампа задержан за хранение детского порно
Путина озадачило поведение россиян на фоне повышения ставки ЦБ
22:03
ВСУ потеряли 12 из захваченных ими населенных пунктов в Курской области
22:00
Диетолог рассказал, какой молочный продукт укрепит иммунитет
1
21:46
Генсек ООН Гутерриш: мир стоит на пороге климатической катастрофы
ВС РФ взяли Угледар в клещи: что происходит в городе и чем он важен
21:38
В России увеличат материнский капитал
21:33
На Ямале бушуют ветра и ливни, а северяне замерзают в своих домах: события 24 сентября
21:30
В семечках в Петербурге нашли яд, который способствует развитию рака
Власти России создают свою идеологию вместо чайлдфри
21:30
Ущерб по делу экс-замминистра обороны Иванова составил более двух миллиардов рублей
1
21:30
Что обязательно нужно сделать на даче в конце сентября
21:29
Штраф за оскорбление мэра, новый прокурор и легенды хоккея: события Кургана 24 сентября
Компенсация за отгулы, осужденные в зоне СВО: новые принятые законопроекты в России
21:20
В Тюмени в районе Комарово появятся новые дороги
21:12
Байден заявил, что США продолжат поддерживать Украину
2
21:11
Мэр Перми прокомментировал отключение электричества в Индустриальном районе
От чемпионата Европы до 10 лет в колонии за наркотики: как футболист сборной России попал в тюрьму
21:08
Участника конфликта у Wildberries отпустили на свободу
2
20:57
В пермском районе пропало электричество
20:55
Олимпийский призер и мировой чемпион по борьбе открыл турнир в Тюмени. Видео
Как Якушев сделал карьеру на Урале
20:50
В ХМАО разгорается коррупционный скандал, который грозит ударить сразу по двум вице-губернаторам. Инсайд
1
20:49
В Севастополе проведут масштабные учения по ликвидации диверсантов
1
20:48
Пермяк заступился за дочь и лишился свободы
6
Любая война кончается миром: главные заявления Пескова для прессы
20:47
Партнеры Киева планируют напрямую обратиться к Путину, чтобы урегулировать конфликт
2
20:46
Байден заявил, что нужно закончить «эру войны»
4
20:45
В Златоусте ДОСААФ оставили без транспорта из-за долгов по налогам за три года
В России запрещают чайлдфри: как будут наказывать за пропаганду бездетности
20:43
Российские военные ликвидировали командира украинского судна
1
20:39
Супруга пермского фигуриста Волосожар рассказала о первой победе на чемпионате мира. Видео
20:38
«Не так страшен черт»: депутат облдумы Тюмени Вершинин высказался о запрете квадроберов
2
В России ужесточат слежку за нелегальными мигрантами
20:36
Полиция приехала во двор дома в Челябинске, где неизвестный устроил взрыв
20:31
«Ленфильм» будет сотрудничать с китайской киностудией
1
20:31
В Екатеринбурге готовятся встречать нового полпреда Путина
1
URA.RU узнало реакцию Кремля на слова Пезешкиана о спецоперации России на Украине
20:30
В Екатеринбурге школьник обматерил и ударил учительницу по лицу. Видео
11
20:27
Жителям Нижневартовска подарят бесплатные проездные на автобусы
20:19
В Перми для толстого кота Крошика нашли царский лоток. Фото
Где в Челябинске зарабатывать от 90 тысяч в месяц
20:19
В курганском городе частично пропало электричество
1
20:15
Два советских самолета стали участниками ЧП в Калифорнии
1
20:13
Снег с дождем накроет ХМАО
В Кремле раскрыли URA.RU отношение к иску Украины по Крымскому мосту в суд Гааги
20:13
В Челябинске неизвестный устроил взрыв у жилого дома. Видео
1
20:09
Патриарх Кирилл рассказал, чем опасно неоязычество среди военнослужащих
1
20:06
В ЯНАО проходит стажировку ветеран СВО, ушедший на фронт с поста мэра Читы
2
Чем опасен грипп и как им не заболеть: прививка и другие меры профилактики
20:03
В Перми суд признал запрещенной организацию «Президиум Верховного Совета СССР»*
1
20:00
После проверок закрывается клуб для «золотой молодежи» в центре Екатеринбурга
1
20:00
В Тюмени стремительно падает уровень воды в реке Туре
«Тюменизация» Челябинской области: риски и перспективы
20:00
Пермяков зовут на уборку трамваев за зарплату в 170 тысяч рублей
19:57
В Приморье застрелили медведя, нападавшего на людей и собак
1
19:41
Мединский: время на образование в школах и ВУЗах нужно сокращать
45
19:41
Дюмин поблагодарил челябинского губернатора Текслера за подготовку к Госсовету
19:41
В интернете продают базу данных украинских призывников
1
19:39
Губернатор Шумков примет участие в заседании Госсовета, которое проведет Путин
19:38
К будущему полпреду Путина на Урале выстраивается очередь из просителей
1
19:31
ABC: в наследство Байден оставит войны, которым нет конца
4
19:30
Актер Никита Ефремов посещает перед съемками одну кофейню в ЯНАО. Фото
19:29
Самолет до Тюмени не смог вылететь из Нового Уренгоя
19:25
В ЯНАО придет требовательный прокурор: карьера и личные качества Дмитрия Коноша
19:22
Губернатор Куйвашев на четыре года взял под личный контроль «титановую столицу». Фото
1
19:20
В российских больницах откроют первичные сосудистые отделения
2
19:20
Новый челябинский генерал МВД Космачев провел первое назначение. Фото
19:20
Из-за скандалов глава курганского депстроя Саблукова рискует остаться без переназначения. Инсайд
2
19:14
Пермская школьница, которую искали у 35-летнего мужчины, сбежала вместе с ним
19:10
Главный казначей РФ гарантировал Екатеринбургу мегастройку
1
19:05
В Тюмень вернется бабье лето. Скрин
19:05
Мишустин: в России исторически низкий уровень безработицы
1
18:59
Свердловские власти проиграли суд скандальному фонду
2
18:58
Мишустин: МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей
29
18:52
Власти ХМАО с опережением графика восстанавливают подшефную Макеевку в ДНР
3
18:52
Тюменцы, несмотря на подачу отопления, продолжают скупать обогреватели
18:50
В Перми встретились генетические близнецы
18:49
Reuters: Зеленский не смог встретиться с Трампом в США
2
18:48
Молодые металлурги презентовали в Сочи идеи для развития промышленности
18:48
В Копейске директора фирмы наказали за срыв поставок корма для служебных собак
18:38
В Ямальской филармонии адаптируют помещения для маломобильных граждан
18:34
Тюменцы не могут дождаться родных из отпуска в Сочи
18:34
Праздник, индексация зарплат и трудовые династии: новые меры поддержки водителей тюменских автобусов
18:30
Ямальский сыровар отличился на всероссийском конкурсе профмастерства
18:30
В Челябинске на карантин из-за пневмонии закрыто пять школ
18:30
Jony, Вадим Самойлов и Big Baby Tape устроят шоу в Екатеринбурге
18:28
Пермяк обнаружил опасных вредителей в пакете с мукой. Видео
1
18:25
Спецслужбы США следят за согражданами, которые ездили на Украину
1
18:25
Зеленский не собирается уступать России
8
18:21
Власти объяснили, почему пермяки не могли воспользоваться образовательной системой ЭПОС
18:17
В ЯНАО бушуют сильные ветра: стихия валит заборы и раскидывает мусорные баки. Фото
1
18:16
Совфед согласовал кандидатуру нового прокурора Тюменской области
1
18:14
В Пермском крае будут судить убийцу девушки, ушедшей за червями
18:10
Врач из ХМАО раскрыла симптомы послеродовой депрессии
18:10
На Западе признают, что переговоры по Украине неизбежны
2
18:07
Силовиков подключат к поиску источника загрязнения Исети в центре Екатеринбурга
18:05
Что мешает переназначению курганскому врио замгубернатора Малышеву
3
18:02
В Абхазии закрыли выставку из-за портрета террориста Басаева
2
18:00
В курганской больнице похитили ноутбук, подменив его на дешевую модель
4
17:58
Ирина Понаровская похоронила единственного сына
1
17:55
Налоговая вместе с ФСБ проверила любимого перевозчика мэрии Кургана Кирпищикова
1
17:53
ВСУ пытаются вывести свои ударные группы из Угледара
17:52
В ЯНАО приедет певец Леонид Агутин, актер Владимир Машков и другие артисты. Афиша
17:51
Глава Салехарда распорядился принять жесткие меры в отношении водителя, который высадил ребенка на кладбище
17:50
Россиян будут штрафовать за плохое содержание домашних животных
4
17:49
В Кургане запретили стоянку в районе нового экопарка
3
17:48
Секс-символ из сериала «Великолепный век» снимется в картине Сергея Светлакова. Видео
17:43
Бастрыкин призвал внимательнее рассматривать кандидатуры заключенных, которые просятся на СВО
1
17:43
Режиссера Андреасяна лишили прав за пьяную езду
2
17:43
«Привязали к политике»: лидер курганского чир-спорта не согласна с проектом Минпросвещения
1
17:42
У свердловчанки отобрали водительские права из-за болезни
17:41
Инспекторы парка «Пермский» показали последствия набега туристов на Вишеру. Фото
1
17:36
Пермский завод засудил агентство Евросоюза из-за неоказанных услуг
17:36
Тюменцы смогут улететь в Сочи по цене одного похода в магазин. Скрин
17:36
Путин: россияне отказываются выводить деньги за рубеж
5
17:34
Житель ХМАО подрался с полицейскими, пытаясь проникнуть на поезд
17:33
Биг-Бен и лесной санаторий: кто строит ключевые объекты ХМАО
17:30
Первый в стране игровой замок по мотивам «Гарри Поттера» появится в Кургане. Фото
1
17:30
Бывшая глава курганского УФАС Соболевская ушла на тотальное понижение
1
17:24
FAZ: выгрузку российской нефти заметили в портах ЕС
17:24
Жена депутата челябинского заксобрания Субачева сдала мандат в Миассе. Скрин
17:23
В Ноябрьске оборвавшийся молот убил рабочего. Видео
17:23
Матвиенко выдвинули на пост председателя Совфеда
17:23
Турецких бизнесменов шантажируют за связи с Россией
3
17:19
Пермяки ринулись оплачивать долги ради отдыха за границей
17:19
Сотрудники МЧС пятые сутки тушат пожар на Шуховском полигоне в Кургане. Видео
17:15
В Екатеринбурге продлили перекрытие, изменившее пять автобусных маршрутов
17:13
Суд отменил приговор молодому свердловскому учителю, осужденному за педофилию. Фото
1
17:09
Житель ХМАО избил до смерти прохожего за отказ дать закурить
2
17:06
Мигранты, обвиняемые в убийстве челябинца, оспорили иск родителей погибшего
3
17:05
Жители Березников решили попросить мэра о новой бане
17:04
В Тюмени грядет большой передел сфер криминального влияния
1
17:03
В Челябинской области из-за пневмонии вводят усиленные меры: 22 поручения главного санврача
1
17:01
«Поехал искать сына»: сбивший женщину свердловский депутат переживал личную трагедию
3
17:00
Федеральная фирма сносит забор на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане. Видео
7
16:58
Красный Крест смог встретиться с военнопленными, захваченными в Курской области
2
16:57
В Нижегородской исправительной колонии пресекли попытку теракта
1
16:57
ВСУ потеряли еще 20 бойцов в Курской области
16:56
Оператор горнолыжного комплекса «Губаха» расширит курорт за 1,6 млрд рублей
1
16:55
В Челябинской области задержатся ночные заморозки
16:55
В челябинском золотопромышленном округе выберут главу
16:53
В Сургуте на целый день перекроют ключевую улицу
16:53
На Тюмень обрушится мокрый снег
16:53
У екатеринбургского пенсионера со счетов Сбербанка после смерти пропал миллион
2
16:52
В челябинских школах изолируют детей, контактных с больными пневмонией
16:52
Свердловский депутат, сбивший женщину, отделается штрафом
16:51
«Очень странные»: в ХМАО жители пожаловались на арбузы с белыми пятнами из сетевого магазина. Фото
1
16:51
Совет Федерации РФ поддержал кандидатуру на пост прокурора ЯНАО
16:50
Житель Перми тайно накачал нефть из ЯНАО на 10 млн рублей
16:48
Челябинцы стали больше гадать и колдовать
16:47
Новогодние туры из Екатеринбурга за границу подорожают
16:45
В России заявили об обелении рынка алкогольной продукции
18
16:39
Легенды мирового хоккея сыграют с курганцами на открытии арены в Шадринске. Фото
4
16:38
В Перми чиновники счетной палаты хотят потратить миллион на служебные поездки
2
16:38
Компания Tikkurila в России сменит имя и логотип
1
16:33
Власти ЯНАО назвали города, в которых наиболее популярен бизнес по франшизе
16:33
ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ в районе Купянска
16:31
В Челябинской области к отопительному сезону заменили 800 километров труб
1
16:30
Природнадзор нашел в ХМАО жуткие грибы-монстры. Фото
16:30
В Кургане на месте снесенных домов началось строительство сквера. Фото, видео
6
16:29
Зюганов отчитал любопытного корреспондента за вопрос о секс-скандале в Госдуме
19
16:28
На привокзальной площади курганского города появится «Хитрый рынок»
16:26
Тюменцев зовут упаковывать конфеты на зарплату в 180 тысяч рублей
16:23
Афанасьев заявил, что тюменский транспорт спасут водительские династии
2
16:17
В Курганской области выросла заболеваемость коронавирусом
2
16:15
Челябинский педагог, пострадавшая при нападении на школу, выписана из больницы
1
16:15
Стало известно имя депутата, сбившего свердловчанку на пешеходе. Фото
16:14
Тюменские пенсионеры потеряли деньги, пытаясь заработать на криптовалюте. Фото
16:14
В Госдуме приняли закон об отправке подсудимых на СВО
8
16:10
ВСУ потеряли за сутки более двух тысяч бойцов
3
16:08
В ЯНАО стали реже умирать от болезней системы кровообращения
16:08
В Пермском крае подрядчик незаконно получил контракт на стройку детского сада
16:06
Пенсионер выпал из окна многоэтажки в ХМАО
1
16:03
Турция хочет заработать 100 миллиардов долларов на сотрудничестве с РФ
4
16:02
В Осе пост спикера думы займет директор ЧОП
16:00
Сенаторы Совета Федерации согласовали кандидатуру нового курганского прокурора
15:57
Депутат Заксобрания ЯНАО проверил фактории оленеводов
15:56
На Уралмаше закроют улицу, ведущую в центр
15:54
Экс-полпред Якушев назвал главный итог работы, прощаясь с Уралом
9
15:52
В Тюменской области отремонтируют три дороги за 300 миллионов
15:51
Пермская художественная галерея накануне открытия возвращает десятки шедевров. Фото
1
15:49
Россиян, задержанных в африканской Чаде, скоро вернут домой
15:48
Суд рассмотрит дело топ-менеджеров пермского завода о хищении 48 млн рублей
15:47
В Таганроге после атаки беспилотников загорелся склад. Видео
15:46
Тюменец претендует на звание «Лучшего шеф-повара» Урала
15:43
В новом челябинском муниципалитете стартовал конкурс на пост главы
15:40
Мужчина упал в шахту лифта в ЯНАО
15:40
Врач рассказал, чем опасен дефицит магния в организме
1
15:38
Тюменский вуз купил авто за 14 млн рублей
5
15:37
Запад не устроил аргументы Украины для снятия ограничений на удары по РФ
15:32
В ХМАО таксисты взвинтили цены во время первого снегопада
15:31
В России будут жестче наказывать за автоподставы. Видео
3
15:27
Абрамович не собирается продавать «Гараж»
15:26
Курганец получил большой срок за жестокое убийство молотком и угон автомобиля. Фото
3
15:25
Пермякам придется маскировать кондиционеры на фасадах зданий
2
15:24
Челябинский суд прекратил спор об участках под метротрам
15:24
Путин освободил Якушева от должности уральского полпреда
12
15:21
Лукашенко заявил, что не видит причин воевать с Беларусью
2
15:18
Несколько тысяч человек заболели ОРВИ в Курганской области
3
15:17
Госдума просит признать деятельность Совета Европы нежелательной в России
4
15:15
Ямальцы стали чаще обращаться к эзотерическим знаниям
1
15:13
Школьник, напавший с молотком на одноклассников в Иркутске, госпитализирован
4
15:11
Батареи едва теплые: жители ЯНАО замерзают в своих домах
4
15:06
В Свердловскую область поставили полмиллиона доз вакцины против опасного заболевания
14:59
Shaman на концерте в Перми кинул толстовку с надписью «Победа» в зрителей. Видео
6
14:59
Токсиколог опроверг возможность смертельного отравления дихлофосом
6
14:51
Тюменцы поделились на два лагеря из-за обновленной улицы Ленина. Фото
5
14:47
Синоптики прогнозируют усиление ветра в районах ЯНАО
14:47
Арестованного свердловского мэра Трофимова увезли в СИЗО Екатеринбурга
1
14:45
Сын челябинского экс-министра воевал в окружении в составе спецназа «Ахмат». Фото, видео
7
14:39
Пашаева подозревают в получении 3 млн за поддельное ранение
38
14:38
Ветеран СВО Аксенов будет получать зарплату, став депутатом думы ХМАО
2
14:36
На подрядчика курганского завода завели дело о коммерческом подкупе
14:36
В Челябинской области похолодание сменится резким потеплением
2
14:33
Свердловские школьники остались без питания из-за отсутствия поваров
14:27
Суд обязал поднять затонувший сухогрузный теплоход в акватории Гыданской губы
14:27
В Перми ветераны СВО бесплатно подготовят призывников к армии
14:26
ВС РФ разбомбили завод по обслуживанию двигателей авиации ВСУ
2
14:25
Из Тобольска в сторону Китая отправился первый сверхдлинный состав
1
14:23
В пробах после отравления семьи в Красноярском крае нашли следы дихлофоса
22
14:22
Конец «Флибусты»*: основатель самой известной пиратской библиотеки заявил о закрытии проекта
4
14:21
Пермячка попыталась зарубить топором знакомого из-за вражды
14:17
В Тюмени эвакуируют крупный торговый центр
14:16
Песков напомнил позицию Путина по ядерному оружию
14:14
Пиар-директор Ольги Бузовой объяснил причину ее скромного райдера
6
14:13
Будущий полпред Путина на Урале отправился в Кремль
1
14:11
Суд обязал челябинского бизнесмена выплатить 900 тыс рублей уволенному работнику
2
14:09
Песков: Кремль не считает возможным вмешиваться в работу СМИ
14:08
В Шадринске в выходной отключат горячую воду
14:08
Песков заявил об отсутствии интереса к выборам президента США
14:05
В Кремле предпочли не раскрывать детали саммита БРИКС в Казани
14:05
Песков выступил за критику власти со стороны населения
14:05
Песков объяснил, когда закончится СВО
2
14:05
В Кремле выразили беспокойство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке
14:03
Полтора десятка ямальцев стали жертвами пожаров в 2024 году
14:02
В Тюмени цены на овощи взлетели до январских. Скрин
3
13:58
Кто представит Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия». Фото
7
13:56
Жители ЯНАО жалуются на то, что не могут проехать с коляской по разбитым дорогам. Фото
13:55
В центре Екатеринбурга Исеть окрасилась в фиолетовый цвет. Фото
1
13:54
Курганские аграрии достигли половины плана по сбору зерна
5
13:52
В ЯНАО скоропостижно скончалась известный журналист и мама четверых детей. Фото
13:51
Суд отклонил жалобу замкомандующего ЛенВО на возбуждение уголовного дела
13:44
Свердловский губернатор высказался о будущем уральском полпреде
5
13:34
Бывший футболист сборной РФ проведет 9,5 лет в колонии за наркотики
10
13:30
Хор Пермского оперного театра устроит перформанс в старинном особняке
13:26
В зоне СВО погиб сварщик из Пермского края Нелюбин
1
13:26
В Екатеринбурге сдают самую дорогую квартиру за полмиллиона в месяц. Фото
3
13:23
Жительница ХМАО обвинила педагога в публикации пикантных фото в соцсетях
3
13:23
Пермские власти предлагают закрепить максимальные сроки отключения горячей воды
1
13:23
Замглавы челябинского села судят за массовое отравление соседей
13:22
Екатеринбургский отель вошел в первую десятку списка Forbes. Фото
13:20
Посольство РФ в Бейруте призывает россиян срочно покинуть Ливан
3
13:18
Курганца оштрафовали за оскорбление мэра Панкратовой
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Пермяк похитил деньги у ребенка, который попросил его пополнить банковскую карту
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Двум пермякам грозит срок за хранение и сбыт наркотиков
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В правительстве Тюмени готовятся затыкать дыры в бюджете
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Челябинская прокуратура добилась выдачи необходимого лекарства ребенку-инвалиду
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Мэрия Кургана увеличила автопарк новой службы после коммунального скандала
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Штраф в сотни тысяч рублей и выдворение из страны: чем грозит пропаганда чайлдфри
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Как в Челябинске сменилась власть. Фоторепортаж
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Какие грибы еще можно собрать в тюменских лесах под конец сезона. Фото
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Уехавшая в США экс-супруга Шнурова закрывает бизнес в России
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Приставы заставили заплатить пермское ТСЖ за незаконный забор
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Провайдер помогает курганцам проверить утечку данных по одному клику
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Десять ресторанов и один бар Тюмени стали лучшими в УрФО
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Курганские депутаты приняли требования к верандам, на которых можно пить алкоголь
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