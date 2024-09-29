ВС РФ нанесли удар по зданию СБУ с офицерами НАТО

В здании СБУ находились офицеры НАТО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В подконтрольной Украине территории Запорожье нанесен удар по зданию СБУ с офицерами НАТО. Погибли 15 человек, сообщили в пророссийском сопротивлении.
«Удар нанесен в подконтрольном Киеву Запорожье по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО. Погибли 15 иностранцев», — цитирует РИА Новости координатора подполья.
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