ВС РФ нанесли удар по зданию СБУ с офицерами НАТО

29 сентября 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

В здании СБУ находились офицеры НАТО Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В подконтрольной Украине территории Запорожье нанесен удар по зданию СБУ с офицерами НАТО. Погибли 15 человек, сообщили в пророссийском сопротивлении. «Удар нанесен в подконтрольном Киеву Запорожье по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО. Погибли 15 иностранцев», — цитирует РИА Новости координатора подполья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подконтрольной Украине территории Запорожье нанесен удар по зданию СБУ с офицерами НАТО. Погибли 15 человек, сообщили в пророссийском сопротивлении. «Удар нанесен в подконтрольном Киеву Запорожье по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО. Погибли 15 иностранцев», — цитирует РИА Новости координатора подполья.