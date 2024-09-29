ВС РФ нанесли удар по зданию СБУ с офицерами НАТО

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, наемник, stock
В здании СБУ находились офицеры НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В подконтрольной Украине территории Запорожье нанесен удар по зданию СБУ с офицерами НАТО. Погибли 15 человек, сообщили в пророссийском сопротивлении.

«Удар нанесен в подконтрольном Киеву Запорожье по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО. Погибли 15 иностранцев», — цитирует РИА Новости координатора подполья.

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В подконтрольной Украине территории Запорожье нанесен удар по зданию СБУ с офицерами НАТО. Погибли 15 человек, сообщили в пророссийском сопротивлении. «Удар нанесен в подконтрольном Киеву Запорожье по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО. Погибли 15 иностранцев», — цитирует РИА Новости координатора подполья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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