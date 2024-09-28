28 сентября 2024

«Есть тараканов, купаться в помоях»: Клава Кока рассказала о жизни в джунглях

Клава Кока снялась в шоу «Звезды в джунглях»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клавдия Высокова хотела попасть на шоу, чтобы просить себе вызов
Клавдия Высокова хотела попасть на шоу, чтобы просить себе вызов Фото:

Клава Кока (певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова) рассказала о съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях». Ее испугало не поедание жуков и проживание в тесноте с кучей других звезд, а заговоры и сплетни, возникшие в коллективе. Об этом Высокова рассказала в своих соцсетях.

«Спать на кровати с червяками в одной комнате с десятью людьми, вечно испытывать состояние голода, проходить трешевые испытания: есть тараканов, купаться в помоях… Но реально меня удивило то, как люди быстро заигрывались: вот мы в цивилизованном мире, а вот уже через два дня тебя начинают склонять к каким-то коалициям, сговорам и сплетням», — написала Клава Кока в своем telegram-канале.

Певица заявила, что она хотела попасть на шоу, чтобы испытать яркие эмоции, бросить себе вызов и съездить в путешествие. Однако ее испугали некоторые участники проекта, которые «на глазах становились другими людьми».

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Клава Кока (певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова) рассказала о съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях». Ее испугало не поедание жуков и проживание в тесноте с кучей других звезд, а заговоры и сплетни, возникшие в коллективе. Об этом Высокова рассказала в своих соцсетях. «Спать на кровати с червяками в одной комнате с десятью людьми, вечно испытывать состояние голода, проходить трешевые испытания: есть тараканов, купаться в помоях… Но реально меня удивило то, как люди быстро заигрывались: вот мы в цивилизованном мире, а вот уже через два дня тебя начинают склонять к каким-то коалициям, сговорам и сплетням», — написала Клава Кока в своем telegram-канале. Певица заявила, что она хотела попасть на шоу, чтобы испытать яркие эмоции, бросить себе вызов и съездить в путешествие. Однако ее испугали некоторые участники проекта, которые «на глазах становились другими людьми».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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