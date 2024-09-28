«Есть тараканов, купаться в помоях»: Клава Кока рассказала о жизни в джунглях

Клава Кока (певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова) рассказала о съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях». Ее испугало не поедание жуков и проживание в тесноте с кучей других звезд, а заговоры и сплетни, возникшие в коллективе. Об этом Высокова рассказала в своих соцсетях.
«Спать на кровати с червяками в одной комнате с десятью людьми, вечно испытывать состояние голода, проходить трешевые испытания: есть тараканов, купаться в помоях… Но реально меня удивило то, как люди быстро заигрывались: вот мы в цивилизованном мире, а вот уже через два дня тебя начинают склонять к каким-то коалициям, сговорам и сплетням», — написала Клава Кока в своем telegram-канале.
Певица заявила, что она хотела попасть на шоу, чтобы испытать яркие эмоции, бросить себе вызов и съездить в путешествие. Однако ее испугали некоторые участники проекта, которые «на глазах становились другими людьми».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!