OZON или Wildberries: россияне рассказали о любимых маркетплейсах

Агентство Vox Populi: россияне чаще всего делают заказы на OZON и Wildberries
© Служба новостей «URA.RU»
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Совершают покупки несколько раз в месяц на OZON 33% опрошенных Фото:

Маркетплейс OZON является самым популярным среди россиян. Об этом рассказало URA.RU аналитическое агентство Vox Populi, проводившее исследование.

«OZON и Wildberries имеют наибольшую популярность среди пользователей. Одинаковое количество респондентов (по 12%) пользуются этими платформами несколько раз в неделю. Они также лидируют по числу пользователей, совершающих покупки несколько раз в месяц: OZON — 33%, Wildberries — 30%», — передает Vox Populi результаты исследования.

Также выяснилось, что 19% опрошенных совсем не пользуются OZON и 26% — Wildberries. Менее популярны СберМегаМаркет, Авито и Lamoda. Только 3% опрошенных используют СберМегаМаркет и «Авито» несколько раз в неделю. Не совершают покупки на СберМегаМаркете 65%, а на Lamoda — 74%.

Ранее, 21 августа, Ozon, Wildberries и «Авито» запустили акции в поддержку пострадавших жителей Курской области, передает 360.ru. Ozon начислил им по три тысячи баллов для покупок. «Авито» запустил сервис для быстрого расселения пострадавших жителей, а Wildberries подготовил теплые вещи, постельное белье и товары первой необходимости.

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Маркетплейс OZON является самым популярным среди россиян. Об этом рассказало URA.RU аналитическое агентство Vox Populi, проводившее исследование. «OZON и Wildberries имеют наибольшую популярность среди пользователей. Одинаковое количество респондентов (по 12%) пользуются этими платформами несколько раз в неделю. Они также лидируют по числу пользователей, совершающих покупки несколько раз в месяц: OZON — 33%, Wildberries — 30%», — передает Vox Populi результаты исследования. Также выяснилось, что 19% опрошенных совсем не пользуются OZON и 26% — Wildberries. Менее популярны СберМегаМаркет, Авито и Lamoda. Только 3% опрошенных используют СберМегаМаркет и «Авито» несколько раз в неделю. Не совершают покупки на СберМегаМаркете 65%, а на Lamoda — 74%. Ранее, 21 августа, Ozon, Wildberries и «Авито» запустили акции в поддержку пострадавших жителей Курской области, передает 360.ru. Ozon начислил им по три тысячи баллов для покупок. «Авито» запустил сервис для быстрого расселения пострадавших жителей, а Wildberries подготовил теплые вещи, постельное белье и товары первой необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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