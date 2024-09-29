OZON или Wildberries: россияне рассказали о любимых маркетплейсах

Агентство Vox Populi: россияне чаще всего делают заказы на OZON и Wildberries

29 сентября 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Совершают покупки несколько раз в месяц на OZON 33% опрошенных Фото: Анна Майорова © URA.RU Маркетплейс OZON является самым популярным среди россиян. Об этом рассказало URA.RU аналитическое агентство Vox Populi, проводившее исследование. «OZON и Wildberries имеют наибольшую популярность среди пользователей. Одинаковое количество респондентов (по 12%) пользуются этими платформами несколько раз в неделю. Они также лидируют по числу пользователей, совершающих покупки несколько раз в месяц: OZON — 33%, Wildberries — 30%», — передает Vox Populi результаты исследования. Также выяснилось, что 19% опрошенных совсем не пользуются OZON и 26% — Wildberries. Менее популярны СберМегаМаркет, Авито и Lamoda. Только 3% опрошенных используют СберМегаМаркет и «Авито» несколько раз в неделю. Не совершают покупки на СберМегаМаркете 65%, а на Lamoda — 74%. Ранее, 21 августа, Ozon, Wildberries и «Авито» запустили акции в поддержку пострадавших жителей Курской области, передает 360.ru. Ozon начислил им по три тысячи баллов для покупок. «Авито» запустил сервис для быстрого расселения пострадавших жителей, а Wildberries подготовил теплые вещи, постельное белье и товары первой необходимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маркетплейс OZON является самым популярным среди россиян. Об этом рассказало URA.RU аналитическое агентство Vox Populi, проводившее исследование. «OZON и Wildberries имеют наибольшую популярность среди пользователей. Одинаковое количество респондентов (по 12%) пользуются этими платформами несколько раз в неделю. Они также лидируют по числу пользователей, совершающих покупки несколько раз в месяц: OZON — 33%, Wildberries — 30%», — передает Vox Populi результаты исследования. Также выяснилось, что 19% опрошенных совсем не пользуются OZON и 26% — Wildberries. Менее популярны СберМегаМаркет, Авито и Lamoda. Только 3% опрошенных используют СберМегаМаркет и «Авито» несколько раз в неделю. Не совершают покупки на СберМегаМаркете 65%, а на Lamoda — 74%. Ранее, 21 августа, Ozon, Wildberries и «Авито» запустили акции в поддержку пострадавших жителей Курской области, передает 360.ru. Ozon начислил им по три тысячи баллов для покупок. «Авито» запустил сервис для быстрого расселения пострадавших жителей, а Wildberries подготовил теплые вещи, постельное белье и товары первой необходимости.