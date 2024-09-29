Происшествия Пожары Под Ростовом ввели режим ЧС из-за удара украинского беспилотника 29 сентября 2024 в 20:24 Размер текста - 17 + После падения беспилотника ВСУ начался пожар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Милютинском районе Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожара, который не могут потушить после падения украинского дрона. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев. «На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 введен режим ЧС», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он рассказал, что на месте падения беспилотника начался пожар, сейчас его тушат 102 человека при использовании 44 единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Милютинском районе Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожара, который не могут потушить после падения украинского дрона. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев. «На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 введен режим ЧС», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он рассказал, что на месте падения беспилотника начался пожар, сейчас его тушат 102 человека при использовании 44 единиц техники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям