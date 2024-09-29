Под Ростовом ввели режим ЧС из-за удара украинского беспилотника

После падения беспилотника ВСУ начался пожар
В Милютинском районе Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожара, который не могут потушить после падения украинского дрона. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.
«На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 введен режим ЧС», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он рассказал, что на месте падения беспилотника начался пожар, сейчас его тушат 102 человека при использовании 44 единиц техники.
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