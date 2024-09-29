Нулевая видимость и рыжее небо: как Ростов утонул в пыли во время бури. Фоторепортаж

Пыльная буря обрушилась на южные регионы России
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра в некоторых местах достигают 20 м/с Фото:

На южные регионы России 29 сентября обрушилась мощная пыльная буря. Сильные порывы ветра распространились на Дагестан, Ростовскую и Волгоградскую области, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Водителям рекомендуется быть особенно осторожными. Передвижение по районам распространения бури может быть опасно.

В некоторых районах из-за сильного ветра появилась засуха и установилась высокая пожароопасность, предупреждает Гидрометцентр. Порывы ветра достигают 20 м/с. Кадры погрузившегося в пыль Ростова — в фоторепортаже URA.RU.

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Солнце заслоняет поднявшаяся в воздухе пыль
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Водителям рекомендуется быть внимательными при передвижении во время бури
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Свято-Троицкий собор в Ростове находится в «объятиях» бури
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В жилых кварталах тоже нулевая видимость
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Прожекторы погасли в Ростове во время действия мощной бури
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В некоторых районах города установлен пожароопасный режим
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Небо в Ростове стало мутно-рыжим из-за пыльной бури
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На южные регионы России 29 сентября обрушилась мощная пыльная буря. Сильные порывы ветра распространились на Дагестан, Ростовскую и Волгоградскую области, сообщила региональная Госавтоинспекция. Водителям рекомендуется быть особенно осторожными. Передвижение по районам распространения бури может быть опасно. В некоторых районах из-за сильного ветра появилась засуха и установилась высокая пожароопасность, предупреждает Гидрометцентр. Порывы ветра достигают 20 м/с. Кадры погрузившегося в пыль Ростова — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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