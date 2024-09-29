Порывы ветра в некоторых местах достигают 20 м/с
На южные регионы России 29 сентября обрушилась мощная пыльная буря. Сильные порывы ветра распространились на Дагестан, Ростовскую и Волгоградскую области, сообщила региональная Госавтоинспекция.
Водителям рекомендуется быть особенно осторожными. Передвижение по районам распространения бури может быть опасно.
В некоторых районах из-за сильного ветра появилась засуха и установилась высокая пожароопасность, предупреждает Гидрометцентр. Порывы ветра достигают 20 м/с. Кадры погрузившегося в пыль Ростова — в фоторепортаже URA.RU.
Солнце заслоняет поднявшаяся в воздухе пыль
Водителям рекомендуется быть внимательными при передвижении во время бури
Свято-Троицкий собор в Ростове находится в «объятиях» бури
В жилых кварталах тоже нулевая видимость
Прожекторы погасли в Ростове во время действия мощной бури
В некоторых районах города установлен пожароопасный режим
Небо в Ростове стало мутно-рыжим из-за пыльной бури
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