На севере Москвы произошел пожар в ЖК «Селигер сити»

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Пожарные локализовали возгорание
Пожарные локализовали возгорание Фото:

В жилом комплексе бизнес-класса «Селигер Сити», расположенном на севере Москвы в районе Западное Дегунино, произошел пожар. Как сообщила пресс-служба МЧС, огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж по адресу Ильменский проезд.

«На Ильменском проезде горят квартиры с 5 по 8 этаж в жилом доме. Спасены 7 человек, в том числе ребенок», — заявлено в сообщении МЧС. В результате инцидента временно было перекрыто движение по Ильменскому проезду. К 3.54 по московскому времени пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

По информации от различных источников, причиной пожара стали взрывы газовых баллонов в одной из квартир, после чего под окнами были обнаружены их осколки. Согласно сообщению telegram-канала Mash, жильцы слышали до восьми взрывов.

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В жилом комплексе бизнес-класса «Селигер Сити», расположенном на севере Москвы в районе Западное Дегунино, произошел пожар. Как сообщила пресс-служба МЧС, огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж по адресу Ильменский проезд. «На Ильменском проезде горят квартиры с 5 по 8 этаж в жилом доме. Спасены 7 человек, в том числе ребенок», — заявлено в сообщении МЧС. В результате инцидента временно было перекрыто движение по Ильменскому проезду. К 3.54 по московскому времени пожарным удалось ликвидировать открытое горение. По информации от различных источников, причиной пожара стали взрывы газовых баллонов в одной из квартир, после чего под окнами были обнаружены их осколки. Согласно сообщению telegram-канала Mash, жильцы слышали до восьми взрывов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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