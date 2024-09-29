29 сентября 2024
28 сентября 2024

В Челябинске ожидается декада мокрого снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода. Снег. Грязь Челябинск., мокрый снег, машина в снегу
Температура воздуха в октябре приблизится к нулю Фото:

В Челябинске в октябре ожидается декада мокрого снега, а ночные температуры приблизятся к нулю градусов. Об этом сообщили синоптики сайта «Гисметео».

«Высокие температуры около 21 градусов резко упадут до 10 градусов уже к 2 октября. До конца октября в регионе ожидается прохладная и дождливая погода, около десяти дней будет идти мокрый снег», — говорится на сайте синоптиков.

Дневные температуры до 10 октября будут держаться выше 10-градусной отметки, до конца месяца они плавно упадут до 3-5 градусов тепла. Ночные температуры к концу октября приблизятся к нулю градусов.

Ранее метеорологи пообещали челябинцам теплую погоду до 1 октября. Температура воздуха прогреется до 20-25 градусов.

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В Челябинске в октябре ожидается декада мокрого снега, а ночные температуры приблизятся к нулю градусов. Об этом сообщили синоптики сайта «Гисметео». «Высокие температуры около 21 градусов резко упадут до 10 градусов уже к 2 октября. До конца октября в регионе ожидается прохладная и дождливая погода, около десяти дней будет идти мокрый снег», — говорится на сайте синоптиков. Дневные температуры до 10 октября будут держаться выше 10-градусной отметки, до конца месяца они плавно упадут до 3-5 градусов тепла. Ночные температуры к концу октября приблизятся к нулю градусов. Ранее метеорологи пообещали челябинцам теплую погоду до 1 октября. Температура воздуха прогреется до 20-25 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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