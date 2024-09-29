В Челябинске ожидается декада мокрого снега

30 сентября 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Температура воздуха в октябре приблизится к нулю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в октябре ожидается декада мокрого снега, а ночные температуры приблизятся к нулю градусов. Об этом сообщили синоптики сайта «Гисметео». «Высокие температуры около 21 градусов резко упадут до 10 градусов уже к 2 октября. До конца октября в регионе ожидается прохладная и дождливая погода, около десяти дней будет идти мокрый снег», — говорится на сайте синоптиков. Дневные температуры до 10 октября будут держаться выше 10-градусной отметки, до конца месяца они плавно упадут до 3-5 градусов тепла. Ночные температуры к концу октября приблизятся к нулю градусов. Ранее метеорологи пообещали челябинцам теплую погоду до 1 октября. Температура воздуха прогреется до 20-25 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в октябре ожидается декада мокрого снега, а ночные температуры приблизятся к нулю градусов. Об этом сообщили синоптики сайта «Гисметео». «Высокие температуры около 21 градусов резко упадут до 10 градусов уже к 2 октября. До конца октября в регионе ожидается прохладная и дождливая погода, около десяти дней будет идти мокрый снег», — говорится на сайте синоптиков. Дневные температуры до 10 октября будут держаться выше 10-градусной отметки, до конца месяца они плавно упадут до 3-5 градусов тепла. Ночные температуры к концу октября приблизятся к нулю градусов. Ранее метеорологи пообещали челябинцам теплую погоду до 1 октября. Температура воздуха прогреется до 20-25 градусов.