В Челябинске ожидается декада мокрого снега

В Челябинске в октябре ожидается декада мокрого снега, а ночные температуры приблизятся к нулю градусов. Об этом сообщили синоптики сайта «Гисметео».
«Высокие температуры около 21 градусов резко упадут до 10 градусов уже к 2 октября. До конца октября в регионе ожидается прохладная и дождливая погода, около десяти дней будет идти мокрый снег», — говорится на сайте синоптиков.
Дневные температуры до 10 октября будут держаться выше 10-градусной отметки, до конца месяца они плавно упадут до 3-5 градусов тепла. Ночные температуры к концу октября приблизятся к нулю градусов.
Ранее метеорологи пообещали челябинцам теплую погоду до 1 октября. Температура воздуха прогреется до 20-25 градусов.
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