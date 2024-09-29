29 сентября 2024

В Екатеринбурге резко сократится плата за проезд

Стоимость проезда в Екатеринбурге снизится до 20 рублей при оплате через QR-код
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, ребенок, дети, общественный транспорт, оплата проезда, школьники, льготные проездные
На скидку могут рассчитывать те, кто оплачивает проезд через QR-код Фото:

С 10 октября жители Екатеринбурга будут платить за проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе 20 рублей вместо 33-х. Скидка в 13 рублей будет предоставляться тем, кто совершит оплату через QR-код. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал мэр Алексей Орлов, сообщил корреспондент URA.RU.

«С 10 октября запускается новая акция — оплата в общественном транспорте по QR-коду. Кэшбэк составит 13 рублей. Действовать акция будет до 31 декабря», — объяснил Орлов.

По словам директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО «НСПК» Марии Точиловой, предоставляться скидка будет гражданам только в наземном транспорте. Метро в акции не участвует.

Кроме Екатеринбурга в проекте также задействованы города Свердловской области. «Пока запускается в четырех городах. Это Екатеринбург, Талица, Ирбит, Ивдель», — отметила Точилова, добавив, что акция не касается тех, кто изначально имеет льготный проезд.

По ее словам, таблички для считывания QR-кода будут располагаться на стеклах общественного транспорта, за водителями. К рисункам можно будет приложить смартфон или отсканировать код камерой телефона и получить электронный билет.

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С 10 октября жители Екатеринбурга будут платить за проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе 20 рублей вместо 33-х. Скидка в 13 рублей будет предоставляться тем, кто совершит оплату через QR-код. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал мэр Алексей Орлов, сообщил корреспондент URA.RU. «С 10 октября запускается новая акция — оплата в общественном транспорте по QR-коду. Кэшбэк составит 13 рублей. Действовать акция будет до 31 декабря», — объяснил Орлов. По словам директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО «НСПК» Марии Точиловой, предоставляться скидка будет гражданам только в наземном транспорте. Метро в акции не участвует. Кроме Екатеринбурга в проекте также задействованы города Свердловской области. «Пока запускается в четырех городах. Это Екатеринбург, Талица, Ирбит, Ивдель», — отметила Точилова, добавив, что акция не касается тех, кто изначально имеет льготный проезд. По ее словам, таблички для считывания QR-кода будут располагаться на стеклах общественного транспорта, за водителями. К рисункам можно будет приложить смартфон или отсканировать код камерой телефона и получить электронный билет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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