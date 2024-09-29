Аудиторы проверят расходы на школьное питание в Челябинске

30 сентября 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

КСП проверит, как используются средства, выделенные на школьное питание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области начала проверку использования бюджетных средств на школьное питание в Челябинске. Аудиторы оценят соблюдение правил выдачи и использования субсидий, сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. «Приступаем к проверке использования бюджетных средств, направленных на организацию питания в муниципальных образовательных организациях Челябинска. Мероприятие предусмотрено планом работы КСП на 2024 год», — сообщили URA.RU в КСП. Аудиторы проверят соблюдение требований по предоставлению субсидий и иных средств школам, в том числе на выполнение муниципальных и целевых задач. Основным организатором питания для школ Челябинска является «Уральский комбинат питания». В апреле 2023 года компания попала в поле зрения силовиков. По данным URA.RU в доме на тот момент действующего директора Игоря Волового провели обыски. Оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках дела о мошенничестве. В декабре 2023 года возбудило дело о сговоре при проведении конкурсов. По мнению ведомства, разработанная документация была «заточена» под АО «Уральский комбинат питания». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области начала проверку использования бюджетных средств на школьное питание в Челябинске. Аудиторы оценят соблюдение правил выдачи и использования субсидий, сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. «Приступаем к проверке использования бюджетных средств, направленных на организацию питания в муниципальных образовательных организациях Челябинска. Мероприятие предусмотрено планом работы КСП на 2024 год», — сообщили URA.RU в КСП. Аудиторы проверят соблюдение требований по предоставлению субсидий и иных средств школам, в том числе на выполнение муниципальных и целевых задач. Основным организатором питания для школ Челябинска является «Уральский комбинат питания». В апреле 2023 года компания попала в поле зрения силовиков. По данным URA.RU в доме на тот момент действующего директора Игоря Волового провели обыски. Оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках дела о мошенничестве. В декабре 2023 года возбудило дело о сговоре при проведении конкурсов. По мнению ведомства, разработанная документация была «заточена» под АО «Уральский комбинат питания».