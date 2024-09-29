29 сентября 2024
28 сентября 2024

Аудиторы проверят расходы на школьное питание в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, руки, документы к заседанию, бумаги к заседанию
КСП проверит, как используются средства, выделенные на школьное питание Фото:

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области начала проверку использования бюджетных средств на школьное питание в Челябинске. Аудиторы оценят соблюдение правил выдачи и использования субсидий, сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

«Приступаем к проверке использования бюджетных средств, направленных на организацию питания в муниципальных образовательных организациях Челябинска. Мероприятие предусмотрено планом работы КСП на 2024 год», — сообщили URA.RU в КСП.

Аудиторы проверят соблюдение требований по предоставлению субсидий и иных средств школам, в том числе на выполнение муниципальных и целевых задач. Основным организатором питания для школ Челябинска является «Уральский комбинат питания».

В апреле 2023 года компания попала в поле зрения силовиков. По данным URA.RU в доме на тот момент действующего директора Игоря Волового провели обыски. Оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках дела о мошенничестве. В декабре 2023 года возбудило дело о сговоре при проведении конкурсов. По мнению ведомства, разработанная документация была «заточена» под АО «Уральский комбинат питания».

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Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области начала проверку использования бюджетных средств на школьное питание в Челябинске. Аудиторы оценят соблюдение правил выдачи и использования субсидий, сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. «Приступаем к проверке использования бюджетных средств, направленных на организацию питания в муниципальных образовательных организациях Челябинска. Мероприятие предусмотрено планом работы КСП на 2024 год», — сообщили URA.RU в КСП. Аудиторы проверят соблюдение требований по предоставлению субсидий и иных средств школам, в том числе на выполнение муниципальных и целевых задач. Основным организатором питания для школ Челябинска является «Уральский комбинат питания». В апреле 2023 года компания попала в поле зрения силовиков. По данным URA.RU в доме на тот момент действующего директора Игоря Волового провели обыски. Оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках дела о мошенничестве. В декабре 2023 года возбудило дело о сговоре при проведении конкурсов. По мнению ведомства, разработанная документация была «заточена» под АО «Уральский комбинат питания».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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