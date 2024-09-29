29 сентября 2024

Екатеринбуржцы массово скупают товары для квадроберов

«Авито»: в Екатеринбурге в 14 раз выросли продажи атрибутов для квадроберов
© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка квадроберов. Тюмень , маска, дети, дети в масках, квадроберы, квадробика
Полный костюм для квадробики стоит 1800 рублей Фото:

В Екатеринбурге в 14 раз выросли продажи атрибутов для квадробики — масок, перчаток, хвостов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».

«Продажи атрибутов для квадробики летом 2024-го выросли в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сообщили аналитики платформы. Квадробика подразумевает под собой переодевания в различных зверей и занятия спортом на свежем воздухе (прим. URA.RU). Для занятий нужны маски животных, они продаются в среднем за 1,1 тысяч рублей, хвосты можно купить за 600 рублей, а перчатки и носки в виде лап зверей обойдутся от 100 рублей.

Полный набор для квадробики в среднем стоит 1800 рублей. Для ценителей уникальных костюмов доступны маски животных ручной работы, их продают от пяти тысяч рублей.

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В Екатеринбурге в 14 раз выросли продажи атрибутов для квадробики — масок, перчаток, хвостов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «Продажи атрибутов для квадробики летом 2024-го выросли в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сообщили аналитики платформы. Квадробика подразумевает под собой переодевания в различных зверей и занятия спортом на свежем воздухе (прим. URA.RU). Для занятий нужны маски животных, они продаются в среднем за 1,1 тысяч рублей, хвосты можно купить за 600 рублей, а перчатки и носки в виде лап зверей обойдутся от 100 рублей. Полный набор для квадробики в среднем стоит 1800 рублей. Для ценителей уникальных костюмов доступны маски животных ручной работы, их продают от пяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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