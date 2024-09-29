Екатеринбуржцы массово скупают товары для квадроберов

«Авито»: в Екатеринбурге в 14 раз выросли продажи атрибутов для квадроберов

30 сентября 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Полный костюм для квадробики стоит 1800 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге в 14 раз выросли продажи атрибутов для квадробики — масок, перчаток, хвостов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «Продажи атрибутов для квадробики летом 2024-го выросли в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сообщили аналитики платформы. Квадробика подразумевает под собой переодевания в различных зверей и занятия спортом на свежем воздухе (прим. URA.RU). Для занятий нужны маски животных, они продаются в среднем за 1,1 тысяч рублей, хвосты можно купить за 600 рублей, а перчатки и носки в виде лап зверей обойдутся от 100 рублей. Полный набор для квадробики в среднем стоит 1800 рублей. Для ценителей уникальных костюмов доступны маски животных ручной работы, их продают от пяти тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в 14 раз выросли продажи атрибутов для квадробики — масок, перчаток, хвостов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «Продажи атрибутов для квадробики летом 2024-го выросли в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сообщили аналитики платформы. Квадробика подразумевает под собой переодевания в различных зверей и занятия спортом на свежем воздухе (прим. URA.RU). Для занятий нужны маски животных, они продаются в среднем за 1,1 тысяч рублей, хвосты можно купить за 600 рублей, а перчатки и носки в виде лап зверей обойдутся от 100 рублей. Полный набор для квадробики в среднем стоит 1800 рублей. Для ценителей уникальных костюмов доступны маски животных ручной работы, их продают от пяти тысяч рублей.