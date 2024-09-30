Путин поздравил жителей присоединенных территорий с Днем воссоединения с Россией

30 сентября 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Путин поздравил жителей новых регионов с днем воссоединения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он поздравил жителей регионов с Днем воссоединения с Россией. «Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием», — заявил Владимир Путин в своем видеообращении. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. В своем поздравлении российский лидер напомнил про постоянные обстрелы и блокады, которым жители Донбасса и Новороссии подвергались на протяжении восьми лет. Путин также добавил, что все российские регионы сейчас оказываются поддержку освобожденным территориям, где активно идут восстановительные работы, строятся детские сады, предприятия, жилые дома, больницы и школы. Он также поблагодарил российских граждан за сплоченность и патриотический настрой. В своем заключении Путин сказал, что все намеченные цели будут достигнуты. По словам президента РФ, к 2030 году ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области по качеству жизни людей должны достичь общероссийского уровня, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он поздравил жителей регионов с Днем воссоединения с Россией. «Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием», — заявил Владимир Путин в своем видеообращении. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. В своем поздравлении российский лидер напомнил про постоянные обстрелы и блокады, которым жители Донбасса и Новороссии подвергались на протяжении восьми лет. Путин также добавил, что все российские регионы сейчас оказываются поддержку освобожденным территориям, где активно идут восстановительные работы, строятся детские сады, предприятия, жилые дома, больницы и школы. Он также поблагодарил российских граждан за сплоченность и патриотический настрой. В своем заключении Путин сказал, что все намеченные цели будут достигнуты. По словам президента РФ, к 2030 году ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области по качеству жизни людей должны достичь общероссийского уровня, передает MK.RU.