Путин поздравил жителей присоединенных территорий с Днем воссоединения с Россией

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин поздравил жителей новых регионов с днем воссоединения Фото:

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он поздравил жителей регионов с Днем воссоединения с Россией.

«Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием», — заявил Владимир Путин в своем видеообращении. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. В своем поздравлении российский лидер напомнил про постоянные обстрелы и блокады, которым жители Донбасса и Новороссии подвергались на протяжении восьми лет.

Путин также добавил, что все российские регионы сейчас оказываются поддержку освобожденным территориям, где активно идут восстановительные работы, строятся детские сады, предприятия, жилые дома, больницы и школы. Он также поблагодарил российских граждан за сплоченность и патриотический настрой. В своем заключении Путин сказал, что все намеченные цели будут достигнуты. По словам президента РФ, к 2030 году ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области по качеству жизни людей должны достичь общероссийского уровня, передает MK.RU.

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Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он поздравил жителей регионов с Днем воссоединения с Россией. «Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием», — заявил Владимир Путин в своем видеообращении. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. В своем поздравлении российский лидер напомнил про постоянные обстрелы и блокады, которым жители Донбасса и Новороссии подвергались на протяжении восьми лет. Путин также добавил, что все российские регионы сейчас оказываются поддержку освобожденным территориям, где активно идут восстановительные работы, строятся детские сады, предприятия, жилые дома, больницы и школы. Он также поблагодарил российских граждан за сплоченность и патриотический настрой. В своем заключении Путин сказал, что все намеченные цели будут достигнуты. По словам президента РФ, к 2030 году ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области по качеству жизни людей должны достичь общероссийского уровня, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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