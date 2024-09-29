29 сентября 2024
28 сентября 2024

В Перми появилось безопасное такси для детей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Детей обещают кормить, делать с ними уроки и гулять
Детей обещают кормить, делать с ними уроки и гулять Фото:

В Перми начал работать новый сервис безопасного такси для детей. Используя мобильное приложение, можно заказать машину для ребенка. Водителями в таком такси работают только женщины.

«Здесь есть срочные поездки, как на обычном такси, а также заказы по расписанию. Их нужно бронировать за 12 часов до поездки», — сообщил telegram-канал «Большая Пермь».

Уточняется, что сервис такси также предоставляет услуги продленки. Детей будут забирать из школы, возить и водить за руку на секции. А еще кормить, делать с ними уроки и гулять.

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В Перми начал работать новый сервис безопасного такси для детей. Используя мобильное приложение, можно заказать машину для ребенка. Водителями в таком такси работают только женщины. «Здесь есть срочные поездки, как на обычном такси, а также заказы по расписанию. Их нужно бронировать за 12 часов до поездки», — сообщил telegram-канал «Большая Пермь». Уточняется, что сервис такси также предоставляет услуги продленки. Детей будут забирать из школы, возить и водить за руку на секции. А еще кормить, делать с ними уроки и гулять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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