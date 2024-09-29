В Перми появилось безопасное такси для детей

Детей обещают кормить, делать с ними уроки и гулять
В Перми начал работать новый сервис безопасного такси для детей. Используя мобильное приложение, можно заказать машину для ребенка. Водителями в таком такси работают только женщины.
«Здесь есть срочные поездки, как на обычном такси, а также заказы по расписанию. Их нужно бронировать за 12 часов до поездки», — сообщил telegram-канал «Большая Пермь».
Уточняется, что сервис такси также предоставляет услуги продленки. Детей будут забирать из школы, возить и водить за руку на секции. А еще кормить, делать с ними уроки и гулять.
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