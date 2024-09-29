29 сентября 2024

Оплату проезда в транспорте Екатеринбурга сделают полностью безналичной

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Клипарт. Екатеринбург, стоимость проезда, оплата проезда, проезд в транспорте, валидатор, работа кондуктора
Безнал в общественном транспорте — гарантия, что деньги пойдут в бюджет, считает мэр Фото:

Екатеринбург планирует отказаться от наличного расчета при оплате проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах. Общественный транспорт будет переведен на безнал, об этом в ходе пресс-конференции рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

«Наша задача — максимально перевести всю оплату за поездку в безналичный расчет. Потому что все, что касается наличных денег, это неполная гарантия, что это будет до бюджета доведено», — объяснил Орлов.

Ранее мэр заявил, что с 10 октября по 31 декабря жители Екатеринбурга будут платить за проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе 20 рублей вместо 33-х. Скидка в 13 рублей будет предоставляться тем, кто совершит оплату через QR-код.

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Екатеринбург планирует отказаться от наличного расчета при оплате проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах. Общественный транспорт будет переведен на безнал, об этом в ходе пресс-конференции рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Наша задача — максимально перевести всю оплату за поездку в безналичный расчет. Потому что все, что касается наличных денег, это неполная гарантия, что это будет до бюджета доведено», — объяснил Орлов. Ранее мэр заявил, что с 10 октября по 31 декабря жители Екатеринбурга будут платить за проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе 20 рублей вместо 33-х. Скидка в 13 рублей будет предоставляться тем, кто совершит оплату через QR-код.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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