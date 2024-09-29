Оплату проезда в транспорте Екатеринбурга сделают полностью безналичной

Екатеринбург планирует отказаться от наличного расчета при оплате проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах. Общественный транспорт будет переведен на безнал, об этом в ходе пресс-конференции рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.
«Наша задача — максимально перевести всю оплату за поездку в безналичный расчет. Потому что все, что касается наличных денег, это неполная гарантия, что это будет до бюджета доведено», — объяснил Орлов.
Ранее мэр заявил, что с 10 октября по 31 декабря жители Екатеринбурга будут платить за проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе 20 рублей вместо 33-х. Скидка в 13 рублей будет предоставляться тем, кто совершит оплату через QR-код.
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