29 сентября 2024

Голый тюменец надругался над игрушкой в подъезде многоэтажки

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Мужчина по ночам полностью обнаженный гуляет по подъезду
Мужчина по ночам полностью обнаженный гуляет по подъезду Фото:

В Тюмени в подъезде многоэтажного дома на улице Волгоградской голый мужчина надругался над мягкой игрушкой. Об этом сообщили местные жители.

«На почтовых ящиках соседи оставляли ненужные вещи. А он взял и надругался над игрушкой. На этот раз вызывали полицию. Там сказали, что дело у них есть и его личность уже установили», — сообщили изданию 72.ru жители дома.

По словам очевидцев, мужчина ночью гуляет по подъезду полностью обнаженный. Комментарий от правоохранительных органов ожидается.  

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В Тюмени в подъезде многоэтажного дома на улице Волгоградской голый мужчина надругался над мягкой игрушкой. Об этом сообщили местные жители. «На почтовых ящиках соседи оставляли ненужные вещи. А он взял и надругался над игрушкой. На этот раз вызывали полицию. Там сказали, что дело у них есть и его личность уже установили», — сообщили изданию 72.ru жители дома. По словам очевидцев, мужчина ночью гуляет по подъезду полностью обнаженный. Комментарий от правоохранительных органов ожидается.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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