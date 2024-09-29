Голый тюменец надругался над игрушкой в подъезде многоэтажки

Мужчина по ночам полностью обнаженный гуляет по подъезду
В Тюмени в подъезде многоэтажного дома на улице Волгоградской голый мужчина надругался над мягкой игрушкой. Об этом сообщили местные жители.
«На почтовых ящиках соседи оставляли ненужные вещи. А он взял и надругался над игрушкой. На этот раз вызывали полицию. Там сказали, что дело у них есть и его личность уже установили», — сообщили изданию 72.ru жители дома.
По словам очевидцев, мужчина ночью гуляет по подъезду полностью обнаженный. Комментарий от правоохранительных органов ожидается.
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