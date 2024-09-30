В Кремле высоко оценивают риски начала большой войны после убийства Насраллы

В Кремле высоко оценивают риски начала большой войны между Палестиной и Израилем после убийства лидера ливанской шиитской группировки «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы оцениваем [риски убийства Хасана Насраллы] как весьма высокие. Российская сторона осуждает подобные действия», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-кола с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что постоянные избирательные бомбежки со стороны Израиля привели к дестабилизации обстановки в регионе и огромному количеству жертв. По словам Пескова, подобные последствия не могут не вызывать беспокойства в Кремле.
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