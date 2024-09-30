В Кремле высоко оценивают риски начала большой войны после убийства Насраллы

Песков: Россия осуждает Израиль за убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий
Песков осудил действия Израиля за убийство лидера «Хезболлы» Фото:

В Кремле высоко оценивают риски начала большой войны между Палестиной и Израилем после убийства лидера ливанской шиитской группировки «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы оцениваем [риски убийства Хасана Насраллы] как весьма высокие. Российская сторона осуждает подобные действия», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-кола с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что постоянные избирательные бомбежки со стороны Израиля привели к дестабилизации обстановки в регионе и огромному количеству жертв. По словам Пескова, подобные последствия не могут не вызывать беспокойства в Кремле.

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В Кремле высоко оценивают риски начала большой войны между Палестиной и Израилем после убийства лидера ливанской шиитской группировки «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы оцениваем [риски убийства Хасана Насраллы] как весьма высокие. Российская сторона осуждает подобные действия», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-кола с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что постоянные избирательные бомбежки со стороны Израиля привели к дестабилизации обстановки в регионе и огромному количеству жертв. По словам Пескова, подобные последствия не могут не вызывать беспокойства в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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