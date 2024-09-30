В Кремле высоко оценивают риски начала большой войны после убийства Насраллы

Песков: Россия осуждает Израиль за убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы

30 сентября 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Песков осудил действия Израиля за убийство лидера «Хезболлы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле высоко оценивают риски начала большой войны между Палестиной и Израилем после убийства лидера ливанской шиитской группировки «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы оцениваем [риски убийства Хасана Насраллы] как весьма высокие. Российская сторона осуждает подобные действия», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-кола с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что постоянные избирательные бомбежки со стороны Израиля привели к дестабилизации обстановки в регионе и огромному количеству жертв. По словам Пескова, подобные последствия не могут не вызывать беспокойства в Кремле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле высоко оценивают риски начала большой войны между Палестиной и Израилем после убийства лидера ливанской шиитской группировки «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы оцениваем [риски убийства Хасана Насраллы] как весьма высокие. Российская сторона осуждает подобные действия», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-кола с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что постоянные избирательные бомбежки со стороны Израиля привели к дестабилизации обстановки в регионе и огромному количеству жертв. По словам Пескова, подобные последствия не могут не вызывать беспокойства в Кремле.