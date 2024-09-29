В ДТП погиб челябинец, еще двое пострадали
Вблизи Копейска на трассе А-310, ведущей из Челябинска до границы с Казахстаном, 30 сентября произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб один человек, еще двое оказались ранены.
«Предварительно, один из водителей превысил скорость и нарушил дистанцию при обгоне. Есть один погибший и двое пострадавших», — сообщил URA.RU источник.
Согласно кадрам читателя URA.RU, в результате столкновения автомобили выбросило с проезжей части. URA.RU обратилось за официальным комментарием в пресс-службу ГАИ по региону. Информация уточняется.
В результате попутного столкновения погиб человек
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