29 сентября 2024

На трассе Челябинск — Казахстан произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП погиб челябинец, еще двое пострадали
В ДТП погиб челябинец, еще двое пострадали Фото:

Вблизи Копейска на трассе А-310, ведущей из Челябинска до границы с Казахстаном, 30 сентября произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб один человек, еще двое оказались ранены.

«Предварительно, один из водителей превысил скорость и нарушил дистанцию при обгоне. Есть один погибший и двое пострадавших», — сообщил URA.RU источник.

Согласно кадрам читателя URA.RU, в результате столкновения автомобили выбросило с проезжей части. URA.RU обратилось за официальным комментарием в пресс-службу ГАИ по региону. Информация уточняется.

В результате попутного столкновения погиб человек
В результате попутного столкновения погиб человек
Фото:

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Вблизи Копейска на трассе А-310, ведущей из Челябинска до границы с Казахстаном, 30 сентября произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб один человек, еще двое оказались ранены. «Предварительно, один из водителей превысил скорость и нарушил дистанцию при обгоне. Есть один погибший и двое пострадавших», — сообщил URA.RU источник. Согласно кадрам читателя URA.RU, в результате столкновения автомобили выбросило с проезжей части. URA.RU обратилось за официальным комментарием в пресс-службу ГАИ по региону. Информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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