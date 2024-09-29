На место вызвали силовиков
В Екатеринбурге на остановке «Сухоложская» днем 30 сентября встало движение трамваев в сторону центра. Водители общественного транспорта ждут полицию. Об этом рассказал очевидец.
«Остановка „Сухоложская“. В сторону центра трамваи не идут. Ждут полицию», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Все пассажиры вышли на улицу, вместе с ними и водители. Причина остановки движения не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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