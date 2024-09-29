29 сентября 2024

На Вторчермете встало движение трамваев в сторону центра Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, маршрут13, трамвай, татра т3, маршрут14
На место вызвали силовиков Фото:

В Екатеринбурге на остановке «Сухоложская» днем 30 сентября встало движение трамваев в сторону центра. Водители общественного транспорта ждут полицию. Об этом рассказал очевидец.

«Остановка „Сухоложская“. В сторону центра трамваи не идут. Ждут полицию», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Все пассажиры вышли на улицу, вместе с ними и водители. Причина остановки движения не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на остановке «Сухоложская» днем 30 сентября встало движение трамваев в сторону центра. Водители общественного транспорта ждут полицию. Об этом рассказал очевидец. «Остановка „Сухоложская“. В сторону центра трамваи не идут. Ждут полицию», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Все пассажиры вышли на улицу, вместе с ними и водители. Причина остановки движения не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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