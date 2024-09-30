Путин подписал указ об осеннем призыве

30 сентября 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

С 1 октября планируется призвать 133 тысячи человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. «Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации», — говорится в указе . В его рамках в армию будут призваны 133 тысячи человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. «Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации», — говорится в указе. В его рамках в армию будут призваны 133 тысячи человек.