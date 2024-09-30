Путин подписал указ об осеннем призыве

С 1 октября планируется призвать 133 тысячи человек
новость из сюжетаПризыв — 2024
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации», — говорится в
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