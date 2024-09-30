Путин подписал указ об осеннем призыве

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С 1 октября планируется призвать 133 тысячи человек Фото:
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Призыв — 2024

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации», — говорится в указе. В его рамках в армию будут призваны 133 тысячи человек.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. «Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации», — говорится в указе. В его рамках в армию будут призваны 133 тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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