Генпрокуратура помогла бойцу СВО из Миасса отремонтировать крышу

После вмешательства надзорного ведомства участнику СВО отремонтировали крышу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генпрокуратура России вмешалась в ситуацию с систематическим затоплением квартиры участника СВО из Миасса Челябинской области, после чего в доме отремонтировали крышу, а мужчине компенсировали ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В Генеральную прокуратуру РФ поступило обращение кадрового военного, участника специальной военной операции из Миасса. Выявлены факты ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, в том числе крыши. После представления директору УК от прокуратуры был проведен ремонт кровли», — сообщает пресс-служба надзоорного ведомства.

В пресс-службе генпрокуратуры уточнили, что бойцу СВО принадлежит квартира на последнем этаже. С августа 2023 года в ней было зафиксировано четыре протечки, но обращения в управляющую компанию результата не дали. После вмешательства генпрокуратуры были подключены специалисты регионального ведомства. Прокурор вынес представление директору УК, после чего крышу и швы оперативно отремонтировали и герметизировали.

«Также управляющей компанией компенсирован ущерб, причиненный военнослужащему. Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).