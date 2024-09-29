Генпрокуратура помогла бойцу СВО из Миасса отремонтировать крышу

Генпрокуратура России вмешалась в ситуацию с систематическим затоплением квартиры участника СВО из Миасса Челябинской области, после чего в доме отремонтировали крышу, а мужчине компенсировали ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В Генеральную прокуратуру РФ поступило обращение кадрового военного, участника специальной военной операции из Миасса. Выявлены факты ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, в том числе крыши. После представления директору УК от прокуратуры был проведен ремонт кровли», — сообщает пресс-служба надзоорного ведомства.
В пресс-службе генпрокуратуры уточнили, что бойцу СВО принадлежит квартира на последнем этаже. С августа 2023 года в ней было зафиксировано четыре протечки, но обращения в управляющую компанию результата не дали. После вмешательства генпрокуратуры были подключены специалисты регионального ведомства. Прокурор вынес представление директору УК, после чего крышу и швы оперативно отремонтировали и герметизировали.
«Также управляющей компанией компенсирован ущерб, причиненный военнослужащему. Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!