29 сентября 2024

Генпрокуратура помогла бойцу СВО из Миасса отремонтировать крышу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Капитальный ремонт крыши жилого здания. ЖКХ. Челябинск, жкх, капремонт, жилищный фонд
После вмешательства надзорного ведомства участнику СВО отремонтировали крышу Фото:

Генпрокуратура России вмешалась в ситуацию с систематическим затоплением квартиры участника СВО из Миасса Челябинской области, после чего в доме отремонтировали крышу, а мужчине компенсировали ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В Генеральную прокуратуру РФ поступило обращение кадрового военного, участника специальной военной операции из Миасса. Выявлены факты ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, в том числе крыши. После представления директору УК от прокуратуры был проведен ремонт кровли», — сообщает пресс-служба надзоорного ведомства.

В пресс-службе генпрокуратуры уточнили, что бойцу СВО принадлежит квартира на последнем этаже. С августа 2023 года в ней было зафиксировано четыре протечки, но обращения в управляющую компанию результата не дали. После вмешательства генпрокуратуры были подключены специалисты регионального ведомства. Прокурор вынес представление директору УК, после чего крышу и швы оперативно отремонтировали и герметизировали.

«Также управляющей компанией компенсирован ущерб, причиненный военнослужащему. Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генпрокуратура России вмешалась в ситуацию с систематическим затоплением квартиры участника СВО из Миасса Челябинской области, после чего в доме отремонтировали крышу, а мужчине компенсировали ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В Генеральную прокуратуру РФ поступило обращение кадрового военного, участника специальной военной операции из Миасса. Выявлены факты ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, в том числе крыши. После представления директору УК от прокуратуры был проведен ремонт кровли», — сообщает пресс-служба надзоорного ведомства. В пресс-службе генпрокуратуры уточнили, что бойцу СВО принадлежит квартира на последнем этаже. С августа 2023 года в ней было зафиксировано четыре протечки, но обращения в управляющую компанию результата не дали. После вмешательства генпрокуратуры были подключены специалисты регионального ведомства. Прокурор вынес представление директору УК, после чего крышу и швы оперативно отремонтировали и герметизировали. «Также управляющей компанией компенсирован ущерб, причиненный военнослужащему. Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...