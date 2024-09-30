Топ-10 продуктов, которые резко подорожали за год в Свердловской области. Инфографика

Свердловскстат: за год в Свердловской области подорожали масло, хлеб, картофель
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, овощи, торговля, картофель, картошка
Картофель подорожал до 36,96 рублей за килограмм Фото:

В Свердловской области цены на 10 продуктов выросли больше чем на 15% за год. Статистика опубликована на сайте Свердловскстата. Детальнее о том, какие продукты подорожали — в инфографике URA.RU.

Самый большой прирост в стоимости произошел для сливочного масла (+37,7%): один килограмм стал стоить 1034,22 рубля вместо 751,05 рубля. Свежий картофель подорожал на 32,2%, теперь килограмм можно купить за 39,96 рубля. Также заметно выросла стоимость помидоров (+30,3%), цена изменилась с 132,40 рубля до 172,62 рубля.

Десяток куриных яиц в сентябре 2024-го стоит 100,35 рубля (+25,1%), тогда как в сентябре годом ранее он стоил 80,17 рубля. Молоко пастеризованное стало дороже на 24,8%, а ржаной хлеб на 23,1%. Шлифованный рис можно купить за 155,82 рубля, в сентябре 2023-го килограмм стоил 131,75 рубля.

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В Свердловской области цены на 10 продуктов выросли больше чем на 15% за год. Статистика опубликована на сайте Свердловскстата. Детальнее о том, какие продукты подорожали — в инфографике URA.RU. Самый большой прирост в стоимости произошел для сливочного масла (+37,7%): один килограмм стал стоить 1034,22 рубля вместо 751,05 рубля. Свежий картофель подорожал на 32,2%, теперь килограмм можно купить за 39,96 рубля. Также заметно выросла стоимость помидоров (+30,3%), цена изменилась с 132,40 рубля до 172,62 рубля. Десяток куриных яиц в сентябре 2024-го стоит 100,35 рубля (+25,1%), тогда как в сентябре годом ранее он стоил 80,17 рубля. Молоко пастеризованное стало дороже на 24,8%, а ржаной хлеб на 23,1%. Шлифованный рис можно купить за 155,82 рубля, в сентябре 2023-го килограмм стоил 131,75 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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