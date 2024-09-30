Топ-10 продуктов, которые резко подорожали за год в Свердловской области. Инфографика

Свердловскстат: за год в Свердловской области подорожали масло, хлеб, картофель

30 сентября 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Картофель подорожал до 36,96 рублей за килограмм Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области цены на 10 продуктов выросли больше чем на 15% за год. Статистика опубликована на сайте Свердловскстата. Детальнее о том, какие продукты подорожали — в инфографике URA.RU. Самый большой прирост в стоимости произошел для сливочного масла (+37,7%): один килограмм стал стоить 1034,22 рубля вместо 751,05 рубля. Свежий картофель подорожал на 32,2%, теперь килограмм можно купить за 39,96 рубля. Также заметно выросла стоимость помидоров (+30,3%), цена изменилась с 132,40 рубля до 172,62 рубля. Десяток куриных яиц в сентябре 2024-го стоит 100,35 рубля (+25,1%), тогда как в сентябре годом ранее он стоил 80,17 рубля. Молоко пастеризованное стало дороже на 24,8%, а ржаной хлеб на 23,1%. Шлифованный рис можно купить за 155,82 рубля, в сентябре 2023-го килограмм стоил 131,75 рубля. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области цены на 10 продуктов выросли больше чем на 15% за год. Статистика опубликована на сайте Свердловскстата. Детальнее о том, какие продукты подорожали — в инфографике URA.RU. Самый большой прирост в стоимости произошел для сливочного масла (+37,7%): один килограмм стал стоить 1034,22 рубля вместо 751,05 рубля. Свежий картофель подорожал на 32,2%, теперь килограмм можно купить за 39,96 рубля. Также заметно выросла стоимость помидоров (+30,3%), цена изменилась с 132,40 рубля до 172,62 рубля. Десяток куриных яиц в сентябре 2024-го стоит 100,35 рубля (+25,1%), тогда как в сентябре годом ранее он стоил 80,17 рубля. Молоко пастеризованное стало дороже на 24,8%, а ржаной хлеб на 23,1%. Шлифованный рис можно купить за 155,82 рубля, в сентябре 2023-го килограмм стоил 131,75 рубля.