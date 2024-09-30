Арестован обвиняемый в убийстве свердловского боксера-бизнесмена Ребдева

Евгений Голубчиков пробудет в СИЗО до 24 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Нижней Туре убили боксера-бизнесмена

Нижнетуринский городской суд Свердловской области арестовал Евгения Голубчикова, обвиняемого в убийстве боксера-бизнесмена Константина Ребдева. Процесс прошел в закрытом режиме, но из зала было слышно, как оправдывался подсудимый, передает корреспондент URA.RU.

Журналистов пустили в зал лишь на оглашение. Такие меры, возможно, были приняты, чтобы исключить попытку самосуда. Однако в суд никто из родных погибшего не пришел.

Голубчиков рассказывал суду, что до происшествия между ним и Ребдевым произошел конфликт. «Я убивать-то естественно не хотел», — говорил он в свою защиту. Но следователь все равно попросил заключить его под стражу, ссылаясь на то, что иначе Голубчиков может скрыться от правоохранительных органов.

«Ходатайство удовлетворить, отправить подсудимого в СИЗО до 24 ноября», — озвучила судья. Адвокат просил назначить более мягкую меру пресечения. Будет ли защита обжаловать вердикт, пока непонятно. Также в telegram-каналах была информация, что перед убийством Голубчиков сбрил бороду. Это оказалось неправдой.

Убийство произошло вечером 24 сентября возле шиномонтажки. По предварительным данным, Голубчиков из охотничьего ружья дважды выстрелил в Ребдева. Мотивом преступления могла стать ссора, случившаяся накануне. После этого Евгений скрылся на машине убитого, через пару дней его задержали под Нижним Тагилом. У бизнесмена остались жена и маленький сын. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

Фото: Сергей Бодров / URA.RU