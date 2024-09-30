«Убивать не хотел»: обвиняемого в жестокой расправе над свердловским бизнесменом закрыли в СИЗО. Фото

Арестован обвиняемый в убийстве свердловского боксера-бизнесмена Ребдева
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, уголовное дело, судебное заседание, суд, клетка
Евгений Голубчиков пробудет в СИЗО до 24 ноября Фото:
новость из сюжета
В Нижней Туре убили боксера-бизнесмена

Нижнетуринский городской суд Свердловской области арестовал Евгения Голубчикова, обвиняемого в убийстве боксера-бизнесмена Константина Ребдева. Процесс прошел в закрытом режиме, но из зала было слышно, как оправдывался подсудимый, передает корреспондент URA.RU.

Журналистов пустили в зал лишь на оглашение. Такие меры, возможно, были приняты, чтобы исключить попытку самосуда. Однако в суд никто из родных погибшего не пришел.

Голубчиков рассказывал суду, что до происшествия между ним и Ребдевым произошел конфликт. «Я убивать-то естественно не хотел», — говорил он в свою защиту. Но следователь все равно попросил заключить его под стражу, ссылаясь на то, что иначе Голубчиков может скрыться от правоохранительных органов.

«Ходатайство удовлетворить, отправить подсудимого в СИЗО до 24 ноября», — озвучила судья. Адвокат просил назначить более мягкую меру пресечения. Будет ли защита обжаловать вердикт, пока непонятно. Также в telegram-каналах была информация, что перед убийством Голубчиков сбрил бороду. Это оказалось неправдой.

Убийство произошло вечером 24 сентября возле шиномонтажки. По предварительным данным, Голубчиков из охотничьего ружья дважды выстрелил в Ребдева. Мотивом преступления могла стать ссора, случившаяся накануне. После этого Евгений скрылся на машине убитого, через пару дней его задержали под Нижним Тагилом. У бизнесмена остались жена и маленький сын. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Нижнетуринский городской суд Свердловской области арестовал Евгения Голубчикова, обвиняемого в убийстве боксера-бизнесмена Константина Ребдева. Процесс прошел в закрытом режиме, но из зала было слышно, как оправдывался подсудимый, передает корреспондент URA.RU. Журналистов пустили в зал лишь на оглашение. Такие меры, возможно, были приняты, чтобы исключить попытку самосуда. Однако в суд никто из родных погибшего не пришел. Голубчиков рассказывал суду, что до происшествия между ним и Ребдевым произошел конфликт. «Я убивать-то естественно не хотел», — говорил он в свою защиту. Но следователь все равно попросил заключить его под стражу, ссылаясь на то, что иначе Голубчиков может скрыться от правоохранительных органов. «Ходатайство удовлетворить, отправить подсудимого в СИЗО до 24 ноября», — озвучила судья. Адвокат просил назначить более мягкую меру пресечения. Будет ли защита обжаловать вердикт, пока непонятно. Также в telegram-каналах была информация, что перед убийством Голубчиков сбрил бороду. Это оказалось неправдой. Убийство произошло вечером 24 сентября возле шиномонтажки. По предварительным данным, Голубчиков из охотничьего ружья дважды выстрелил в Ребдева. Мотивом преступления могла стать ссора, случившаяся накануне. После этого Евгений скрылся на машине убитого, через пару дней его задержали под Нижним Тагилом. У бизнесмена остались жена и маленький сын. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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