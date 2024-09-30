Артюхов проверил строительство новых объектов в Салехарде

Глава Ямала Дмитрий Артюхов проверил ход строительных работ на значимых объектах Салехарда. Он посетил реконструкцию местного лицея, социально-реабилитационный центр «Доверие» и другие места, ремонтные работы в которых до сих пор идут. Об этом URA.RU стало известно из сообщения губернатора в социальных сетях.
«В выходные побывал на основных объектах строительства и капитального ремонта в Салехарде. Проводим реконструкцию лицея — здание изменится полностью. Создаем здесь старшую школу», — написал в своем telegram-канале Артюхов.
По его сообщению, новое здание для спасателей «Ямалспас» будет вдвое больше текущего и включит в себя центр для работы с беспилотниками, тренажерный зал и другие помещения. В социально-реабилитационном центре «Доверие» рабочие уже собирают мебель и настраивают оборудование. А в главном парке Салехарда строители положат новый асфальт, гранитную плитку и сделают освещение.
Ранее URA.RU сообщило также, что в Салехарде завершился ремонт кольцевой развязки на дороге в сторону Аэропорта. Развязка будет имеет две полосы движения и три съезда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!