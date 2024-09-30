Артюхов проверил строительство новых объектов в Салехарде

Глава Ямала Дмитрий Артюхов посетил строительство значимых объектов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов посетил стройки Салехарда
Дмитрий Артюхов посетил стройки Салехарда Фото:

Глава Ямала Дмитрий Артюхов проверил ход строительных работ на значимых объектах Салехарда. Он посетил реконструкцию местного лицея, социально-реабилитационный центр «Доверие» и другие места, ремонтные работы в которых до сих пор идут. Об этом URA.RU стало известно из сообщения губернатора в социальных сетях.

«В выходные побывал на основных объектах строительства и капитального ремонта в Салехарде. Проводим реконструкцию лицея — здание изменится полностью. Создаем здесь старшую школу», — написал в своем telegram-канале Артюхов.

По его сообщению, новое здание для спасателей «Ямалспас» будет вдвое больше текущего и включит в себя центр для работы с беспилотниками, тренажерный зал и другие помещения. В социально-реабилитационном центре «Доверие» рабочие уже собирают мебель и настраивают оборудование. А в главном парке Салехарда строители положат новый асфальт, гранитную плитку и сделают освещение.

Ранее URA.RU сообщило также, что в Салехарде завершился ремонт кольцевой развязки на дороге в сторону Аэропорта. Развязка будет имеет две полосы движения и три съезда.

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Глава Ямала Дмитрий Артюхов проверил ход строительных работ на значимых объектах Салехарда. Он посетил реконструкцию местного лицея, социально-реабилитационный центр «Доверие» и другие места, ремонтные работы в которых до сих пор идут. Об этом URA.RU стало известно из сообщения губернатора в социальных сетях. «В выходные побывал на основных объектах строительства и капитального ремонта в Салехарде. Проводим реконструкцию лицея — здание изменится полностью. Создаем здесь старшую школу», — написал в своем telegram-канале Артюхов. По его сообщению, новое здание для спасателей «Ямалспас» будет вдвое больше текущего и включит в себя центр для работы с беспилотниками, тренажерный зал и другие помещения. В социально-реабилитационном центре «Доверие» рабочие уже собирают мебель и настраивают оборудование. А в главном парке Салехарда строители положат новый асфальт, гранитную плитку и сделают освещение. Ранее URA.RU сообщило также, что в Салехарде завершился ремонт кольцевой развязки на дороге в сторону Аэропорта. Развязка будет имеет две полосы движения и три съезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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