Мизулина уточнила подробности визита в Челябинск

Мизулина уточнила дату и место проведения встречи со школьниками в Челябинске
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Екатерина Мизулина на встрече с екатеринбургскими студентами. Екатеринбург, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина приедет в Челябинск 3 октября Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уточнила подробности своего визита в Челябинск. В telegram-канале она сообщила, что встреча состоится 3 октября в «МТС Live Холл».

«3 октября в 15:30. МТС Live Холл. Адрес: улица Труда, 181, Челябинск», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

Они отметила, что вход для студентов будет бесплатный. Продолжительность мероприятия займет не менее четырех часов (в зависимости от количества участников). После планируется фотосессия для всех желающих.

Поездку в Челябинск Мизулина анонсировала 28 сентября. На встрече она планирует пообщаться со школьниками и студентами.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уточнила подробности своего визита в Челябинск. В telegram-канале она сообщила, что встреча состоится 3 октября в «МТС Live Холл». «3 октября в 15:30. МТС Live Холл. Адрес: улица Труда, 181, Челябинск», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Они отметила, что вход для студентов будет бесплатный. Продолжительность мероприятия займет не менее четырех часов (в зависимости от количества участников). После планируется фотосессия для всех желающих. Поездку в Челябинск Мизулина анонсировала 28 сентября. На встрече она планирует пообщаться со школьниками и студентами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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