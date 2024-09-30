Мизулина уточнила подробности визита в Челябинск

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уточнила подробности своего визита в Челябинск. В telegram-канале она сообщила, что встреча состоится 3 октября в «МТС Live Холл».
«3 октября в 15:30. МТС Live Холл. Адрес: улица Труда, 181, Челябинск», — написала Мизулина в своем telegram-канале.
Они отметила, что вход для студентов будет бесплатный. Продолжительность мероприятия займет не менее четырех часов (в зависимости от количества участников). После планируется фотосессия для всех желающих.
Поездку в Челябинск Мизулина анонсировала 28 сентября. На встрече она планирует пообщаться со школьниками и студентами.
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