Ретро-автомобиль "Москвич 401" заметили в столице округа (архивное фото)
В Салехарде заметили советский ретро-автомобиль «Москвич 401». Фото появилось в одном из салехардских telegram-каналах.
«Вот он, самый сок, а не эти ваши „Мустанги“, — написал подписчик telegram-канала „Вечерний Салехард“. Москвич, представленный на фото — это модель 1956 года.
На крупнейших площадках объявлений по продаже автомобилей за «Москвич 401» на ходу просят от 350 тысяч рублей до одного миллиона рублей. На дорогах ЯНАО также можно встретить легенду советского автопрома «ГАЗ М-1»» 1941 года выпуска, который можно купить за три миллиона рублей.
"Москвич 401" 1956 года
"Москвич 401" 1956 года выпуска
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