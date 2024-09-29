В соцсетях завирусилось видео югорских нефтяников, которые якобы открыли «фабрику скуфов» на предприятии в Нефтеюганске. Автор видео, которым оказался блогер и участник «Comedy Баттл» на ТНТ Дамир Вахитов, зазывает югорчан на вахту «рукастых мужиков».
«В стране кадровый голод образовался. Резко поняли, что самая востребованная специальность — это рукастый мужик. В стране скуфодефицит, получается. Поэтому мы сегодня на фабрике по производству скуфов. Это вахта в Нефтеюганске», — говорит Вахитов в видеоролике, опубликованном в его telegram-канале. Далее он обращается к рабочему в каске, из которого якобы на вахте сделали скуфа. «Вот, посмотрите, результат нашей работы. Полгода назад только вот так выглядел, и никто его на работу не брал, а теперь посмотрите на него. Мотористом за 200 тысяч рублей пойдешь?», — спрашивает блогер.
Корреспондент URA.RU выяснил, что видео сняли на нефтеюганском предприятии, которое относится к когалымскому филиалу компании «ИСК „ПетроИнжиниринг“». «Ролик несет юмористический характер. Таким образом хотели привлечь внимание соискателей на такие рабочие специальности, как моторист цементировочного агрегата и моторист цементно-пескосмесительного агрегата», — прокомментировал агентству руководитель службы цементирования и крепления скважин в Нефтеюганске Александр Павлик.
Ранее URA.RU рассказывало, кто такие скуфы. Понятие обозначает человека, который не следит за собой, пренебрегает спортом. Прежде всего, понятие «скуф» относится к внешности, однако пользователи интернета дополнили его другими чертами. Например, скуфы предпочитают алкоголь и высококалорийную пищу вместо занятий спортом. Также они любят смотреть телепередачи, футбольные матчи и рыбалку.
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