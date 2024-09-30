МРОТ в России составит 22 400 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет установлен на уровне 22 400 рублей с начала 2025 года. Об этом стало известно из данных федерального бюджета.
«В связи с этим законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 г. в сумме 22440 рублей », — говорится в бюджетных документах. Данное решение направлено на поддержку граждан с низкими доходами. Доля МРОТ по отношению к медианной зарплате предыдущего года возрастет до 48%.
Согласно информации Росстата, медианная зарплата в 2023 году составила 46 751 рубль. Принятие предложенного законопроекта позволит увеличить уровень зарплаты приблизительно для 4,2 миллиона работающих граждан.
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