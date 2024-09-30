МРОТ в России составит 22 400 рублей

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МРОТ в России составит 22 400 рублей с 1 января 2025 года Фото:
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Бюджет РФ на 2025—2027 годы

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет установлен на уровне 22 400 рублей с начала 2025 года. Об этом стало известно из данных федерального бюджета.

«В связи с этим законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 г. в сумме 22440 рублей », — говорится в бюджетных документах. Данное решение направлено на поддержку граждан с низкими доходами. Доля МРОТ по отношению к медианной зарплате предыдущего года возрастет до 48%.

Согласно информации Росстата, медианная зарплата в 2023 году составила 46 751 рубль. Принятие предложенного законопроекта позволит увеличить уровень зарплаты приблизительно для 4,2 миллиона работающих граждан.

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет установлен на уровне 22 400 рублей с начала 2025 года. Об этом стало известно из данных федерального бюджета. «В связи с этим законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 г. в сумме 22440 рублей », — говорится в бюджетных документах. Данное решение направлено на поддержку граждан с низкими доходами. Доля МРОТ по отношению к медианной зарплате предыдущего года возрастет до 48%. Согласно информации Росстата, медианная зарплата в 2023 году составила 46 751 рубль. Принятие предложенного законопроекта позволит увеличить уровень зарплаты приблизительно для 4,2 миллиона работающих граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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