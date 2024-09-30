МРОТ в России составит 22 400 рублей

30 сентября 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

МРОТ в России составит 22 400 рублей с 1 января 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет установлен на уровне 22 400 рублей с начала 2025 года. Об этом стало известно из данных федерального бюджета. «В связи с этим законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 г. в сумме 22440 рублей », — говорится в бюджетных документах. Данное решение направлено на поддержку граждан с низкими доходами. Доля МРОТ по отношению к медианной зарплате предыдущего года возрастет до 48%. Согласно информации Росстата, медианная зарплата в 2023 году составила 46 751 рубль. Принятие предложенного законопроекта позволит увеличить уровень зарплаты приблизительно для 4,2 миллиона работающих граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет установлен на уровне 22 400 рублей с начала 2025 года. Об этом стало известно из данных федерального бюджета. «В связи с этим законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 г. в сумме 22440 рублей », — говорится в бюджетных документах. Данное решение направлено на поддержку граждан с низкими доходами. Доля МРОТ по отношению к медианной зарплате предыдущего года возрастет до 48%. Согласно информации Росстата, медианная зарплата в 2023 году составила 46 751 рубль. Принятие предложенного законопроекта позволит увеличить уровень зарплаты приблизительно для 4,2 миллиона работающих граждан.