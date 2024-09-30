Власти ищут подрядчика для ухода за артефактами в пермском ЗАТО

Власти закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Звездный Пермского края ищут подрядчика для содержания и благоустройства территории. На эти цели запланировано около трех миллионов рублей. Средства хотят потратить на уход за детскими площадками, газонами, а также местными арт-объектами.
«Благоустройство территории общего пользования в поселке Звездный Пермского края. Уход за детскими площадками, игровыми зонами, скашивание травы с газонов и содержание цветников. Также содержание артефактов „Солдатские сапоги“, „Ракета“, „Приручи ядро“, „Беззаботное детство“. Материал памятников — бронза. Начальная и максимальная цена контракта — 2,9 млн рублей», — сообщается в техзадании к торгам. Копия имеется в распоряжении URA.RU.
Памятник «Солдатские сапоги был открыт в ЗАТО в 2009 году в честь военнослужащих ракетных войск. Скульптура исполнена в натуральную величину и является интерактивной. На сапогах есть выемки, позволяющие их померять. Арт-объект „Приручи ядро“, на котором можно посидеть, отсылает к приключениям барона Мюнхгаузена. Скульптура „Беззаботное детство“ изображает мальчика, сидящего на лавке. У местных жителей принято тереть ему нос и загадывать желания. Фигура „Ракета“ установлена в центре Звездного в честь 55-летия ракетных войск стратегического назначения.
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