В районе Губкинского в ДТП пострадал автомобиль и водитель (фото из архива)
В районе Губкинского (ЯНАО) на Барсуковском месторождении автомобиль столкнулся с гусеничным автокраном. Об этом сообщают в социальных сетях.
«ДТП на Барсуках», — сообщают в telegram-канале «Губкинский. Ком». Авторы поста уточняют, что при столкновении пострадал как минимум один человек.
К посту прикреплено фото, на котором видно, что автомобиль получил сильные повреждения. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу ГАИ ЯНАО, там обещали уточнить подробности и дать ответ позже.
Автомобиль столкнулся с автокраном на Барсуковском месторождении
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