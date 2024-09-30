На месторождении в ЯНАО кран-вездеход превратил автомобиль в груду железа. Фото

В ЯНАО на Барсуковском месторождении произошло ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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В районе Губкинского в ДТП пострадал автомобиль и водитель (фото из архива)
В районе Губкинского в ДТП пострадал автомобиль и водитель (фото из архива) Фото:

В районе Губкинского (ЯНАО) на Барсуковском месторождении автомобиль столкнулся с гусеничным автокраном. Об этом сообщают в социальных сетях.

«ДТП на Барсуках», — сообщают в telegram-канале «Губкинский. Ком». Авторы поста уточняют, что при столкновении пострадал как минимум один человек.

К посту прикреплено фото, на котором видно, что автомобиль получил сильные повреждения. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу ГАИ ЯНАО, там обещали уточнить подробности и дать ответ позже.

Автомобиль столкнулся с автокраном на Барсуковском месторождении
Автомобиль столкнулся с автокраном на Барсуковском месторождении
Фото:

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В районе Губкинского (ЯНАО) на Барсуковском месторождении автомобиль столкнулся с гусеничным автокраном. Об этом сообщают в социальных сетях. «ДТП на Барсуках», — сообщают в telegram-канале «Губкинский. Ком». Авторы поста уточняют, что при столкновении пострадал как минимум один человек. К посту прикреплено фото, на котором видно, что автомобиль получил сильные повреждения. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу ГАИ ЯНАО, там обещали уточнить подробности и дать ответ позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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