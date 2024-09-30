В ЯНАО более 40 учителей получат награду за вклад в воспитание детей

В ЯНАО в День учителя 48 преподавателей региона получат специальные дипломы, медали и единовременные выплаты за вклад в воспитание ямальских детей и молодежи. Об этом URA.RU стало известно из сообщения на сайте окружного правительства.
«В профессиональный праздник — День учителя — дипломы, медали и единовременную выплату за большой вклад в воспитание детей и молодежи получат 48 педагогов региона. В их числе 31 классный руководитель, 13 советников директоров по воспитанию, четыре куратора студенческих групп», — написали на официальном сайте правительства ЯНАО.
Наибольшее количество получателей премии — из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского. Все учителя и руководители имеют большой стаж работы. Ранее URA.RU сообщило, что с 1 января будет запущена грантовая программа «Учитель Ямала», благодаря которой некоторые учителя будут получать гранты по миллиону рублей.
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