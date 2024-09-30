Указом президента РФ в ЯНАО назначили новых председателей городских судов

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В ЯНАО появились новые председатели горсудов
В ЯНАО появились новые председатели горсудов Фото:

Указом президента РФ председателями новоуренгойского и салехардского городских судов стали Виталий Анохин и Николай Коблов. Указ президента имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Назначить на 6-летний срок полномочий в Ямало-Ненецком автономном округе председателем новоуренгойского городского суда Анохина Виталия Владимировича. Председателем Салехардского городского суда Коблова Николая Владимировича», — сообщили в указе Президента Российской Федерации от 30 сентября «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

Ранее URA.RU сообщало, об изменениях в руководящем составе ямальских судов. В ходе XXV конференции судей были избраны новые составы органов судейского сообщества. При этом, председателем окружного Совета судей был переизбран Святослав Калинкин.

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Указом президента РФ председателями новоуренгойского и салехардского городских судов стали Виталий Анохин и Николай Коблов. Указ президента имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Назначить на 6-летний срок полномочий в Ямало-Ненецком автономном округе председателем новоуренгойского городского суда Анохина Виталия Владимировича. Председателем Салехардского городского суда Коблова Николая Владимировича», — сообщили в указе Президента Российской Федерации от 30 сентября «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». Ранее URA.RU сообщало, об изменениях в руководящем составе ямальских судов. В ходе XXV конференции судей были избраны новые составы органов судейского сообщества. При этом, председателем окружного Совета судей был переизбран Святослав Калинкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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