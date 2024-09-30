Указом президента РФ в ЯНАО назначили новых председателей городских судов

Указом президента РФ председателями новоуренгойского и салехардского городских судов стали Виталий Анохин и Николай Коблов. Указ президента имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«Назначить на 6-летний срок полномочий в Ямало-Ненецком автономном округе председателем новоуренгойского городского суда Анохина Виталия Владимировича. Председателем Салехардского городского суда Коблова Николая Владимировича», — сообщили в указе Президента Российской Федерации от 30 сентября «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».
Ранее URA.RU сообщало, об изменениях в руководящем составе ямальских судов. В ходе XXV конференции судей были избраны новые составы органов судейского сообщества. При этом, председателем окружного Совета судей был переизбран Святослав Калинкин.
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