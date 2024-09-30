Сенатор Шептий отметил присоединение новых территорий к РФ

30 сентября 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Виктор Шептий считает, что победа России в СВО все ближе Фото: Илья Московец © URA.RU Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий отметил присоединение территорий Донбасса, Запорожья и Херсонской области к России. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» политик заявил о торжестве «исторической справедливости». «30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Московского Кремля были торжественно подписаны договоры о воссоединении России с Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Херсонской областями. Два года назад историческая справедливость восторжествовала! Мы — один народ, с общей культурой, языком, религией и историей. И никакие усилия укронацистов не сломали наших братьев, жителей Новороссии», — написал Шептий. Он добавил, что теперь жители новых территорий и РФ смогут вместе восстановить разрушенные территории и вернуть оставшиеся. А также вырастить детей и построить будущее. По его словам, победа в спецоперации РФ на Украине все ближе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий отметил присоединение территорий Донбасса, Запорожья и Херсонской области к России. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» политик заявил о торжестве «исторической справедливости». «30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Московского Кремля были торжественно подписаны договоры о воссоединении России с Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Херсонской областями. Два года назад историческая справедливость восторжествовала! Мы — один народ, с общей культурой, языком, религией и историей. И никакие усилия укронацистов не сломали наших братьев, жителей Новороссии», — написал Шептий. Он добавил, что теперь жители новых территорий и РФ смогут вместе восстановить разрушенные территории и вернуть оставшиеся. А также вырастить детей и построить будущее. По его словам, победа в спецоперации РФ на Украине все ближе.