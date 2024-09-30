30 сентября 2024

ТАСС: полковника Росгвардии взяли под арест за крупное мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
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Полковник был задержан по подозрению в крупном мошенничестве
Полковник был задержан по подозрению в крупном мошенничестве Фото:

Бывший начальник авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов был арестован по решению 235-го гарнизонного военного суда на срок два месяца в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах и подтвердили в суде.

«Военный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гамаюнова Олега», — пишет агентство. Арестованного подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он пробудет под стражей до 26 ноября.

Ранее стало известно, что сумма ущерба по делу о взятке экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова составила более двух млрд рублей. В рамках уголовного дела была взята под арест его недвижимость в Тверской области. Подробнее о деле — в материале URA.RU.

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Бывший начальник авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов был арестован по решению 235-го гарнизонного военного суда на срок два месяца в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах и подтвердили в суде. «Военный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гамаюнова Олега», — пишет агентство. Арестованного подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он пробудет под стражей до 26 ноября. Ранее стало известно, что сумма ущерба по делу о взятке экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова составила более двух млрд рублей. В рамках уголовного дела была взята под арест его недвижимость в Тверской области. Подробнее о деле — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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