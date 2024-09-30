Команда Куйвашева страхуется на скандальных выборах в пригороде Екатеринбурга

Отбор кандидатов в мэры Березовского затягивается

01 октября 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Пауза займет от семи до десяти дней, говорят чиновники Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отбор кандидатов, которые будут бороться за пост мэра Березовского (город-спутник Екатеринбурга), затягивается. Фамилии тех, кто его прошел, должны были назвать 30 сентября, но конкурсная комиссия, контролируемая резиденцией свердловского губернатора Евгения Куйвашева, продлила сроки — чтобы получить от соискателей все необходимые документы, еще раз их перепроверить и тем самым предупредить возможные новые конфликты, объяснил URA.RU информированный источник. «[В других городах] были случаи, когда по окончании первого этапа [конкурса] кандидатам [в мэры] давали возможность донести документы. Сейчас взяли паузу, что досконально еще раз все изучить, обеспечить юридическую прозрачность процедуры. Ведь среди претендентов есть любители посудиться, а подобные разбирательства существенно затягивают процесс», — рассказал собеседник. Председатель комиссии, полпред губернатора в Южном округе Владимир Шауракс информацию о переносе подтвердил. По его словам, в конкурсную комиссию не пришли справки об отсутствии судимостей у нескольких кандидатов, дипломов о высшем образовании, гражданстве. «Раз неполный пакет документов, мы первый этап закончить не можем. Ждем поступающей информации — в ближайшие дней семь-десять, и дальше возобновим работу комиссии на первом этапе, затем будем принимать решение о допуске конкурсантов ко второму этапу», — рассказал он. Выборы главы Березовского — сейчас главная муниципальная интрига в регионе. У действующего мэра — Евгения Писцова, планирующего переизбраться и поддерживаемого губернаторской резиденцией — есть сразу несколько оппонентов. Ключевой — спикер местной думы Алексей Горевой. Скандальности добавляет участие адвоката Андрея Еланцева — давнего врага Писцова. В губернаторской команде убеждены, что Горевого поддерживает один из богатейших депутатов заксо Вячеслав Брозовский, у которого с Писцовым серьезный конфликт. В окружении политика информацию опровергают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отбор кандидатов, которые будут бороться за пост мэра Березовского (город-спутник Екатеринбурга), затягивается. Фамилии тех, кто его прошел, должны были назвать 30 сентября, но конкурсная комиссия, контролируемая резиденцией свердловского губернатора Евгения Куйвашева, продлила сроки — чтобы получить от соискателей все необходимые документы, еще раз их перепроверить и тем самым предупредить возможные новые конфликты, объяснил URA.RU информированный источник. «[В других городах] были случаи, когда по окончании первого этапа [конкурса] кандидатам [в мэры] давали возможность донести документы. Сейчас взяли паузу, что досконально еще раз все изучить, обеспечить юридическую прозрачность процедуры. Ведь среди претендентов есть любители посудиться, а подобные разбирательства существенно затягивают процесс», — рассказал собеседник. Председатель комиссии, полпред губернатора в Южном округе Владимир Шауракс информацию о переносе подтвердил. По его словам, в конкурсную комиссию не пришли справки об отсутствии судимостей у нескольких кандидатов, дипломов о высшем образовании, гражданстве. «Раз неполный пакет документов, мы первый этап закончить не можем. Ждем поступающей информации — в ближайшие дней семь-десять, и дальше возобновим работу комиссии на первом этапе, затем будем принимать решение о допуске конкурсантов ко второму этапу», — рассказал он. Выборы главы Березовского — сейчас главная муниципальная интрига в регионе. У действующего мэра — Евгения Писцова, планирующего переизбраться и поддерживаемого губернаторской резиденцией — есть сразу несколько оппонентов. Ключевой — спикер местной думы Алексей Горевой. Скандальности добавляет участие адвоката Андрея Еланцева — давнего врага Писцова. В губернаторской команде убеждены, что Горевого поддерживает один из богатейших депутатов заксо Вячеслав Брозовский, у которого с Писцовым серьезный конфликт. В окружении политика информацию опровергают.