Власти Екатеринбурга притормозили транспортную реформу после инсайда из Москвы

Мэрия Екатеринбурга не пересмотрит автобусные контракты до решения Минтранса

01 октября 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

Транспортную реформу в Екатеринбурге анонсировали в начале года Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэрия Екатеринбурга отложила на конец года внедрение новой системы работы с автобусными перевозчиками, которое лежит в основе транспортной реформы, инициированной мэром Алексеем Орловым. Как стало известно URA.RU, чиновники ждут, когда федеральный Минтранс пересчитает тарифы. О переходе на так называемые брутто-контракты с перевозчиками Орлов объявил в марте. Эта система подразумевает, что перевозчик получает фиксированную плату за километры, а выручка с продажи билетов идет напрямую в бюджет. Для городской казны это более накладно (потому и потребовалась финансовая поддержка из бюджета), зато, как считается, получив дополнительные сотни миллионов рублей, автобусные предприятия смогут обновить подвижной состав и станут соблюдать требования по качественному обслуживанию маршрутов (ведь больше не придется соревноваться за пассажиров). С 1 августа на брутто-контракты перевели электротранспорт (трамваи и троллейбусы), ожидалось, что к осени то же самое произойдет и с автобусами. «Но было решено взять паузу. Из Москвы пришла информация, что к концу года Минтранс пересмотрит стоимость одного километра в сторону увеличения (ведь горючее и запчасти дорожают), и целесообразнее при подготовке новых тендеров [на автобусные перевозки] исходить из актуальных тарифов», — объяснил собеседник. Хотя публичная позиция у руководства администрации другая. На конференции 30 сентября Орлов дал понять, что «сроки подкорректировали» потому, что решили сначала перевести оплату проезда в транспорте на безналичный формат. «Все, что касается наличных денег — это неполная гарантия, что деньги дойдут до бюджета. Поэтому процесс перевода на брутто-контракты непростой», — сказал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга отложила на конец года внедрение новой системы работы с автобусными перевозчиками, которое лежит в основе транспортной реформы, инициированной мэром Алексеем Орловым. Как стало известно URA.RU, чиновники ждут, когда федеральный Минтранс пересчитает тарифы. О переходе на так называемые брутто-контракты с перевозчиками Орлов объявил в марте. Эта система подразумевает, что перевозчик получает фиксированную плату за километры, а выручка с продажи билетов идет напрямую в бюджет. Для городской казны это более накладно (потому и потребовалась финансовая поддержка из бюджета), зато, как считается, получив дополнительные сотни миллионов рублей, автобусные предприятия смогут обновить подвижной состав и станут соблюдать требования по качественному обслуживанию маршрутов (ведь больше не придется соревноваться за пассажиров). С 1 августа на брутто-контракты перевели электротранспорт (трамваи и троллейбусы), ожидалось, что к осени то же самое произойдет и с автобусами. «Но было решено взять паузу. Из Москвы пришла информация, что к концу года Минтранс пересмотрит стоимость одного километра в сторону увеличения (ведь горючее и запчасти дорожают), и целесообразнее при подготовке новых тендеров [на автобусные перевозки] исходить из актуальных тарифов», — объяснил собеседник. Хотя публичная позиция у руководства администрации другая. На конференции 30 сентября Орлов дал понять, что «сроки подкорректировали» потому, что решили сначала перевести оплату проезда в транспорте на безналичный формат. «Все, что касается наличных денег — это неполная гарантия, что деньги дойдут до бюджета. Поэтому процесс перевода на брутто-контракты непростой», — сказал он.