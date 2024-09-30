Пермячка отсудила 95 тысяч за то, что ее дочери в школе в голову прилетел мяч

В Пермском крае жительница поселка Пашия отсудила у местной школы 95 тысяч рублей. Поводом для иска стало то, что на уроке физкультуры ее дочери в голову прилетел мяч. Копия решения Чусовского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.
В исковом заявлении женщина указала, что у ее дочери, которая учится во втором классе пашийской школы был совместный урок физкультуры с девятиклассниками. Старшие ребята играли в пионербол, а второклассники сидели на скамейке. «Во время игры ребята бросили мяч, он отскочил в стену, а от стены попал по голове девочке. От этого ребенку стало плохо, ее положили в больницу, где она проходила лечение. В этот период у девочки были сильные головные боли и тошнота с кровью. Мать девочки посчитала, что школа не обеспечила безопасность ее дочери во время урока физкультуры и подала в суд», — говорится в решении суда.
В своем заявлении пермячка отметила, что ее дочь до сих пор плохо спит, мучается головными болями, часто плачет. В ходе заседания суда было отмечено, что после инцидента в школе проводилась служебная проверка. Выяснилось, что была нарушена техника безопасности, родителям оперативно не сообщили о случившемся, управленческий контроль в школе осуществлялся не в полной мере. Чусовской городской суд обязал среднюю школу поселка Пашия выплатить матери пострадавшей девочки 95 тысяч рублей.
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