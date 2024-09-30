Из Челябинской области выдворено более тысячи нелегалов

01 октября 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

За девять месяцев 2024 года из Челябинской области выдворено 1248 нелегалов Фото: Илья Московец © URA.RU Из Челябинской области за девять месяцев 2024 года выдворено более тысячи нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили 1 октября в пресс-службе ГУФССП по региону. «За девять месяцев 2024 года под контролем сотрудников ГУФССП России по Челябинской области из нашего государства выдворены 1248 нелегалов. В настоящее время в центре временного содержания иностранных граждан находятся 143 подлежащих выдворению человека, в том числе 13 женщин и 6 детей. Большинство — это граждане республик СНГ, также ожидают отправки на родину граждане Китая, Вьетнама и Афганистана», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону. Нелегалов задерживают сотрудники полиции, которые оформляют на них административные протоколы. Далее суд рассматривает материалы и принимает решение о выдворении. В рамках возбужденных исполнительных производств сотрудники отделения специального назначения ГУФССП России по Челябинской области сопровождают и контролируют переход мигрантов через госграницу РФ в аэропортах Челябинска, Екатеринбурга и в пункте перехода границы в поселке Бугристом. Между тем мероприятия по выявлению незаконных мигрантов в Челябинской области продолжаются. Стартовал второй этап операции «Нелегал». Ее цель — выявление лиц, причастных к организации незаконной миграции, и пресечение каналов незаконной легализации иностранцев на территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Челябинской области за девять месяцев 2024 года выдворено более тысячи нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили 1 октября в пресс-службе ГУФССП по региону. «За девять месяцев 2024 года под контролем сотрудников ГУФССП России по Челябинской области из нашего государства выдворены 1248 нелегалов. В настоящее время в центре временного содержания иностранных граждан находятся 143 подлежащих выдворению человека, в том числе 13 женщин и 6 детей. Большинство — это граждане республик СНГ, также ожидают отправки на родину граждане Китая, Вьетнама и Афганистана», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону. Нелегалов задерживают сотрудники полиции, которые оформляют на них административные протоколы. Далее суд рассматривает материалы и принимает решение о выдворении. В рамках возбужденных исполнительных производств сотрудники отделения специального назначения ГУФССП России по Челябинской области сопровождают и контролируют переход мигрантов через госграницу РФ в аэропортах Челябинска, Екатеринбурга и в пункте перехода границы в поселке Бугристом. Между тем мероприятия по выявлению незаконных мигрантов в Челябинской области продолжаются. Стартовал второй этап операции «Нелегал». Ее цель — выявление лиц, причастных к организации незаконной миграции, и пресечение каналов незаконной легализации иностранцев на территории России.