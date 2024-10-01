В Петербурге обрушился балкон исторического дома

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Виды города. Челябинск, балконы, сталинка
В Петербурге обрушился балкон исторического дома В. А. Ухина Фото:

В центре Санкт-Петербурга на улице Восстания обрушился балкон пятого этажа жилого исторического дома В. А. Ухина. Инцидент произошел в ночь на 1 октября.

«Балкон жилого исторического доходного дома В. А. Ухина обрушился в центре Петербурга», — передает издание «Фонтанка.ру» в Telegram. Там уточнили, что о происшествии сообщил житель, проживающий на четвертом этаже, в три часа ночи по местному времени. Экстренные службы прибыли на место и к утру уже ликвидировали все последствия. Пострадавший балкон был демонтирован. Директор управляющей компании, которой принадлежит дом, от комментариев отказалась. Однако, что стало причиной обрушения балкона, неизвестно.

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В центре Санкт-Петербурга на улице Восстания обрушился балкон пятого этажа жилого исторического дома В. А. Ухина. Инцидент произошел в ночь на 1 октября. «Балкон жилого исторического доходного дома В. А. Ухина обрушился в центре Петербурга», — передает издание «Фонтанка.ру» в Telegram. Там уточнили, что о происшествии сообщил житель, проживающий на четвертом этаже, в три часа ночи по местному времени. Экстренные службы прибыли на место и к утру уже ликвидировали все последствия. Пострадавший балкон был демонтирован. Директор управляющей компании, которой принадлежит дом, от комментариев отказалась. Однако, что стало причиной обрушения балкона, неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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