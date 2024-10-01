Происшествия В Петербурге обрушился балкон исторического дома 01 октября 2024 в 11:37 Размер текста - 17 + В Петербурге обрушился балкон исторического дома В. А. Ухина Фото: Размик Закарян © URA.RU В центре Санкт-Петербурга на улице Восстания обрушился балкон пятого этажа жилого исторического дома В. А. Ухина. Инцидент произошел в ночь на 1 октября. «Балкон жилого исторического доходного дома В. А. Ухина обрушился в центре Петербурга», — передает издание «Фонтанка.ру» в Telegram. Там уточнили, что о происшествии сообщил житель, проживающий на четвертом этаже, в три часа ночи по местному времени. Экстренные службы прибыли на место и к утру уже ликвидировали все последствия. Пострадавший балкон был демонтирован. Директор управляющей компании, которой принадлежит дом, от комментариев отказалась. Однако, что стало причиной обрушения балкона, неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В центре Санкт-Петербурга на улице Восстания обрушился балкон пятого этажа жилого исторического дома В. А. Ухина. Инцидент произошел в ночь на 1 октября. «Балкон жилого исторического доходного дома В. А. Ухина обрушился в центре Петербурга», — передает издание «Фонтанка.ру» в Telegram. Там уточнили, что о происшествии сообщил житель, проживающий на четвертом этаже, в три часа ночи по местному времени. Экстренные службы прибыли на место и к утру уже ликвидировали все последствия. Пострадавший балкон был демонтирован. Директор управляющей компании, которой принадлежит дом, от комментариев отказалась. Однако, что стало причиной обрушения балкона, неизвестно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям