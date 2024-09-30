Главный по закупкам покинул администрацию Челябинска вслед за мэром Котовой

Администрацию Челябинска покинул глава управления муниципальных закупок Артем Колесников. Эту информацию подтвердили URA.RU 1 октября в мэрии.
«Колесников уволился с 1 октября. С сегодняшнего дня обязанности начальника Управления муниципальных закупок возложено на Компанеец Ларису Юрьевну, которая занимает должность начальника финансово-хозяйственного отдела УМЗ», — пояснили агентству в пресс-службе мэрии.
Отставка куратора муниципальных контрактов последовала после того, как экс-мэр Челябинска Котова перешла в Совет Федерации. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся 7—8 сентября на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Накануне гордума областного центра приняла ее досрочную отставку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!