30 сентября 2024

Главный по закупкам покинул администрацию Челябинска вслед за мэром Котовой

Глава управления муниципальных закупок мэрии Челябинска Колесников уволился
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместо уволившегося Артема Колесникова управление закупок мэрии Челябинска возглавила Лариса Компанеец Фото:

Администрацию Челябинска покинул глава управления муниципальных закупок Артем Колесников. Эту информацию подтвердили URA.RU 1 октября в мэрии.

«Колесников уволился с 1 октября. С сегодняшнего дня обязанности начальника Управления муниципальных закупок возложено на Компанеец Ларису Юрьевну, которая занимает должность начальника финансово-хозяйственного отдела УМЗ», — пояснили агентству в пресс-службе мэрии.

Отставка куратора муниципальных контрактов последовала после того, как экс-мэр Челябинска Котова перешла в Совет Федерации. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся 7—8 сентября на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Накануне гордума областного центра приняла ее досрочную отставку.

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Администрацию Челябинска покинул глава управления муниципальных закупок Артем Колесников. Эту информацию подтвердили URA.RU 1 октября в мэрии. «Колесников уволился с 1 октября. С сегодняшнего дня обязанности начальника Управления муниципальных закупок возложено на Компанеец Ларису Юрьевну, которая занимает должность начальника финансово-хозяйственного отдела УМЗ», — пояснили агентству в пресс-службе мэрии. Отставка куратора муниципальных контрактов последовала после того, как экс-мэр Челябинска Котова перешла в Совет Федерации. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся 7—8 сентября на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Накануне гордума областного центра приняла ее досрочную отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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