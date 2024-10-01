Две россиянки задержаны в Севастополе за поддержку ВСУ

01 октября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала россиянок, которые передавали Киеву данные о военных объектах ВС РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Севастополе сотрудники ФСБ задержали двух россиянок за передачу Украине данных о военных объектах. Об этом сообщили в службе. «ФСБ задержала двух россиянок, передававших данные о военных объектах военной разведке Украины», — уточнили в ведомстве. Данный инцидент произошел в Севастополе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали двух россиянок за передачу Украине данных о военных объектах. Об этом сообщили в службе. «ФСБ задержала двух россиянок, передававших данные о военных объектах военной разведке Украины», — уточнили в ведомстве. Данный инцидент произошел в Севастополе.