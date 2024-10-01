Две россиянки задержаны в Севастополе за поддержку ВСУ

ФСБ задержала россиянок, которые передавали Киеву данные о военных объектах ВС РФ
В Севастополе сотрудники ФСБ задержали двух россиянок за передачу Украине данных о военных объектах. Об этом сообщили в службе.
«ФСБ задержала двух россиянок, передававших данные о военных объектах военной разведке Украины», — уточнили в ведомстве. Данный инцидент произошел в Севастополе.
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