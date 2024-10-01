Две россиянки задержаны в Севастополе за поддержку ВСУ

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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, военные, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
ФСБ задержала россиянок, которые передавали Киеву данные о военных объектах ВС РФ Фото:

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали двух россиянок за передачу Украине данных о военных объектах. Об этом сообщили в службе.

«ФСБ задержала двух россиянок, передававших данные о военных объектах военной разведке Украины», — уточнили в ведомстве. Данный инцидент произошел в Севастополе.

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В Севастополе сотрудники ФСБ задержали двух россиянок за передачу Украине данных о военных объектах. Об этом сообщили в службе. «ФСБ задержала двух россиянок, передававших данные о военных объектах военной разведке Украины», — уточнили в ведомстве. Данный инцидент произошел в Севастополе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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