Роспотребнадзор раскрыл, сколько россиян заразились новым видом коронавируса

Роспотребнадзор: семь россиян заразились новым штаммом COVID-19 — XEC
© Служба новостей «URA.RU»
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В России распространяется новый штамм COVID-19 — XEC Фото:

В России выявлены случаи заражения новым видом коронавируса — XEC. По данным Роспотребнадзора, новым штаммом заражены семь россиян.

«Всего за весь период обнаружено семь случаев [заражения XEC]», — говорится в telegram-канале ведомства. Там также отметили, что мониторинг по выявлению новых вариантов COVID-19 продолжается. На данный момент самым распространенным штаммом остается линия JN.1.

ХЕС по своим проявлениям похож на предыдущий штамм «омикрон», однако он распространяется быстрее. По симптомам данным штамм не отличается от других, также возможна головная боль, температура, тошнота и головокружение. Инфекционист Евгений Тимаков предположил, что спад заболеваемости штаммом XEС наступит к Новому году.

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В России выявлены случаи заражения новым видом коронавируса — XEC. По данным Роспотребнадзора, новым штаммом заражены семь россиян. «Всего за весь период обнаружено семь случаев [заражения XEC]», — говорится в telegram-канале ведомства. Там также отметили, что мониторинг по выявлению новых вариантов COVID-19 продолжается. На данный момент самым распространенным штаммом остается линия JN.1. ХЕС по своим проявлениям похож на предыдущий штамм «омикрон», однако он распространяется быстрее. По симптомам данным штамм не отличается от других, также возможна головная боль, температура, тошнота и головокружение. Инфекционист Евгений Тимаков предположил, что спад заболеваемости штаммом XEС наступит к Новому году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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