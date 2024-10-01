Роспотребнадзор раскрыл, сколько россиян заразились новым видом коронавируса

Роспотребнадзор: семь россиян заразились новым штаммом COVID-19 — XEC

01 октября 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

В России распространяется новый штамм COVID-19 — XEC Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России выявлены случаи заражения новым видом коронавируса — XEC. По данным Роспотребнадзора, новым штаммом заражены семь россиян. «Всего за весь период обнаружено семь случаев [заражения XEC]», — говорится в telegram-канале ведомства . Там также отметили, что мониторинг по выявлению новых вариантов COVID-19 продолжается. На данный момент самым распространенным штаммом остается линия JN.1. ХЕС по своим проявлениям похож на предыдущий штамм «омикрон», однако он распространяется быстрее. По симптомам данным штамм не отличается от других, также возможна головная боль, температура, тошнота и головокружение. Инфекционист Евгений Тимаков предположил, что спад заболеваемости штаммом XEС наступит к Новому году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России выявлены случаи заражения новым видом коронавируса — XEC. По данным Роспотребнадзора, новым штаммом заражены семь россиян. «Всего за весь период обнаружено семь случаев [заражения XEC]», — говорится в telegram-канале ведомства. Там также отметили, что мониторинг по выявлению новых вариантов COVID-19 продолжается. На данный момент самым распространенным штаммом остается линия JN.1. ХЕС по своим проявлениям похож на предыдущий штамм «омикрон», однако он распространяется быстрее. По симптомам данным штамм не отличается от других, также возможна головная боль, температура, тошнота и головокружение. Инфекционист Евгений Тимаков предположил, что спад заболеваемости штаммом XEС наступит к Новому году.