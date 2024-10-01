Алаудинов раскрыл детали продвижения ВС РФ в Курской области

Алаудинов: ВС РФ продвинулись на двух участках в Курской области
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Российская армия продолжает постепенное продвижение в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российская армия продвинулась на двух участках в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Обстановка без изменений. Кроме того, что на двух участках наши подразделения МО продвинулись вперед, зачистив от противника [территорию], и закрепились», — заявил Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.

Бои в Курской области идут с 6 августа. Российское контрнаступление началось примерно в середине сентября.

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Российская армия продвинулась на двух участках в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Обстановка без изменений. Кроме того, что на двух участках наши подразделения МО продвинулись вперед, зачистив от противника [территорию], и закрепились», — заявил Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС. Бои в Курской области идут с 6 августа. Российское контрнаступление началось примерно в середине сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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