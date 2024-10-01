Алаудинов раскрыл детали продвижения ВС РФ в Курской области

Российская армия продолжает постепенное продвижение в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Российская армия продвинулась на двух участках в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Обстановка без изменений. Кроме того, что на двух участках наши подразделения МО продвинулись вперед, зачистив от противника [территорию], и закрепились», — заявил Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.
Бои в Курской области идут с 6 августа. Российское контрнаступление началось примерно в середине сентября.
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