30 сентября 2024

В Пермском крае резко подорожал кофе

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество покупок кофе в пермских заведениях выросло на 12%
Количество покупок кофе в пермских заведениях выросло на 12% Фото:

В Пермском крае выросли цены на кофе. Средняя стоимость чашки кофе в августе-сентябре 2024 года составила 183 рубля. Это на 11% выше уровня прошлого года, сообщили URA.RU в компании «Платформа ОФД».

«Кофейная инфляция зависит не только от биржевых цен и стоимости сырья, но и затрат на доставку, хранение, персонал, а также нормы прибыли и других факторов. В общепите продажи стимулирует расширения сферы кофе-поинтов и демократичных форматов стрит-ритейла», — рассказали URA.RU эксперты «Платформы ОФД».

Цены на зерновой и капсульный кофе также увеличились, добавили аналитики. Средняя стоимость составила 529 рублей, что на 19% больше, чем годом ранее.

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В Пермском крае выросли цены на кофе. Средняя стоимость чашки кофе в августе-сентябре 2024 года составила 183 рубля. Это на 11% выше уровня прошлого года, сообщили URA.RU в компании «Платформа ОФД». «Кофейная инфляция зависит не только от биржевых цен и стоимости сырья, но и затрат на доставку, хранение, персонал, а также нормы прибыли и других факторов. В общепите продажи стимулирует расширения сферы кофе-поинтов и демократичных форматов стрит-ритейла», — рассказали URA.RU эксперты «Платформы ОФД». Цены на зерновой и капсульный кофе также увеличились, добавили аналитики. Средняя стоимость составила 529 рублей, что на 19% больше, чем годом ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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