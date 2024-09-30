В Пермском крае резко подорожал кофе

В Пермском крае выросли цены на кофе. Средняя стоимость чашки кофе в августе-сентябре 2024 года составила 183 рубля. Это на 11% выше уровня прошлого года, сообщили URA.RU в компании «Платформа ОФД».
«Кофейная инфляция зависит не только от биржевых цен и стоимости сырья, но и затрат на доставку, хранение, персонал, а также нормы прибыли и других факторов. В общепите продажи стимулирует расширения сферы кофе-поинтов и демократичных форматов стрит-ритейла», — рассказали URA.RU эксперты «Платформы ОФД».
Цены на зерновой и капсульный кофе также увеличились, добавили аналитики. Средняя стоимость составила 529 рублей, что на 19% больше, чем годом ранее.
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