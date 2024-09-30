В Центральном окружном военном суде в юбилей раскрыли важную статистику. Фото

Центральный окружной военный суд за полгода рассмотрел 100 дел по террористам

01 октября 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Суд был создан в конце 2019 года Фото: Анна Майорова © URA.RU В Центральном окружном военном суде, который сегодня празднует юбилей, подвели итоги работы за пять лет. Замполпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда рассказал, что за это время рассмотрели больше шести тысяч материалов, а «силовой» свердловский замгубернатора Азат Салихов добавил, что суд находится на третьем месте в России по числу рассмотренных дел террористической направленности — за полгода их было рассмотрено больше сотни. «Успешные результаты вашей работы имеют сейчас принципиальное значение. Достижение целей специальной военной операции кратно увеличивает нагрузку на всю государственную систему. Однако зачастую именно от оперативности и качества судебной защиты прав военнослужащих, справедливости и неотвратимости реагирования на преступления против военной службы зависит успешность решения задач на фронте», — отметил в своей речи Калиберда. И добавил, что с 2020 года утверждаемость по первой инстанции постановленных решений по уголовным делам возросла с 87% до 98,1%. По словам Салихова, за первое полугодие 2024 года дел было разрешено больше, чем за весь 2023 год. Отдельная категория — преступления террористической направленности. «Учитывая, что рассмотрение уголовных дел [по этой теме] сейчас возложено на все окружные и флотские военные суды, по итогам работы военных судов за первое полугодие 2024 года Центральный окружной военный суд по количеству рассмотренных уголовных дел о преступлениях террористической направленности находится на третьем месте — 103 дела», — поделился замгубернатора. Центральный окружной военный суд был создан 1 октября 2019 года на базе упраздненных Приволжского (г. Самара) и Уральского (г. Екатеринбург) окружных военных судов. Он осуществляет деятельность в 19 субъектах России, входящих в состав двух федеральных округов (Приволжского и Уральского), а также на территории Киргизской Республики и Республики Таджикистан. В компетенцию Центрального окружного военного суда входит рассмотрение дел в отношении военнослужащих и гражданских лиц по обвинению в государственной измене, шпионаже, делах, связанных с государственной тайной и террористической направленности. Кроме того, суд является апелляционной инстанцией для подведомственных гарнизонных военных судов. Александр Калиберда (слева), председатель суда Александр Каргин, Азат Салихов Фото: полпредство УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральном окружном военном суде, который сегодня празднует юбилей, подвели итоги работы за пять лет. Замполпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда рассказал, что за это время рассмотрели больше шести тысяч материалов, а «силовой» свердловский замгубернатора Азат Салихов добавил, что суд находится на третьем месте в России по числу рассмотренных дел террористической направленности — за полгода их было рассмотрено больше сотни. «Успешные результаты вашей работы имеют сейчас принципиальное значение. Достижение целей специальной военной операции кратно увеличивает нагрузку на всю государственную систему. Однако зачастую именно от оперативности и качества судебной защиты прав военнослужащих, справедливости и неотвратимости реагирования на преступления против военной службы зависит успешность решения задач на фронте», — отметил в своей речи Калиберда. И добавил, что с 2020 года утверждаемость по первой инстанции постановленных решений по уголовным делам возросла с 87% до 98,1%. По словам Салихова, за первое полугодие 2024 года дел было разрешено больше, чем за весь 2023 год. Отдельная категория — преступления террористической направленности. «Учитывая, что рассмотрение уголовных дел [по этой теме] сейчас возложено на все окружные и флотские военные суды, по итогам работы военных судов за первое полугодие 2024 года Центральный окружной военный суд по количеству рассмотренных уголовных дел о преступлениях террористической направленности находится на третьем месте — 103 дела», — поделился замгубернатора. Центральный окружной военный суд был создан 1 октября 2019 года на базе упраздненных Приволжского (г. Самара) и Уральского (г. Екатеринбург) окружных военных судов. Он осуществляет деятельность в 19 субъектах России, входящих в состав двух федеральных округов (Приволжского и Уральского), а также на территории Киргизской Республики и Республики Таджикистан. В компетенцию Центрального окружного военного суда входит рассмотрение дел в отношении военнослужащих и гражданских лиц по обвинению в государственной измене, шпионаже, делах, связанных с государственной тайной и террористической направленности. Кроме того, суд является апелляционной инстанцией для подведомственных гарнизонных военных судов.