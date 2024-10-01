ВС РФ освободили два населенных пункта

Минобороны: ВС РФ освободили Вишневое и Крутой Яр на двух направлениях
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ВС РФ освободили два населенных пункта
ВС РФ освободили два населенных пункта Фото:

Российские солдаты освободили два населенных пункта. Это Вишневое в Харьковской области, а также Крутой Яр (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ. 

«Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Эти два населенных пункта находятся на разных фронтовых направлениях.

Накануне ВС РФ освободили от украинских сил населенный пункт Нелеповка в ДНР. Об этом также говорили в военном министерстве.

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Российские солдаты освободили два населенных пункта. Это Вишневое в Харьковской области, а также Крутой Яр (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ.  «Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Эти два населенных пункта находятся на разных фронтовых направлениях. Накануне ВС РФ освободили от украинских сил населенный пункт Нелеповка в ДНР. Об этом также говорили в военном министерстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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