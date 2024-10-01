ВС РФ освободили два населенных пункта
Российские солдаты освободили два населенных пункта. Это Вишневое в Харьковской области, а также Крутой Яр (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Российские военные освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Эти два населенных пункта находятся на разных фронтовых направлениях.
Накануне ВС РФ освободили от украинских сил населенный пункт Нелеповка в ДНР. Об этом также говорили в военном министерстве.
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